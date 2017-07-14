TSK’dan 1 haftalık terör bilançosu açıklaması!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), yurt içinde bölücü terör örgütüne karşı bir hafta içinde gerçekleştirilen operasyonlarda biri sözde lider kadrosunda olmak üzere 79 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Operasyonlarda 5 askerin şehit olduğu, 15 askerin yaralandığı kaydedildi.

TSK, yurt içinde bölücü terör örgütüne (BTÖ) karşı gerçekleştirilen faaliyetler, yurt dışında Fırat Kalkanı harekat bölgesinde güvenliğin sağlanması ile terör nedeniyle göç etmiş bölge halkının geri dönüşüne destek faaliyetleri ve hudut güvenliğinin temin edilmesi maksadıyla bir hafta içinde gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin bilgilendirmede bulundu.

TSK'dan yapılan bilgilendirmede Teröristle Mücadele Harekatı kapsamında geride kalan hafta içerisinde; BTÖ'nün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullanması sebebiyle büyük önem taşıyan (özellikle Hakkari, Şırnak, Diyarbakır, Mardin, Van, Batman ve Siirt) illerinde teröristlerden temizlemek maksadıyla yürütülen operasyonlara taarruz anlayışıyla aralıksız devam edildiği bu kapsamda Mardin Nusaybin, Artuklu, Ömerli, Şırnak Beytüşşebap, Merkez (Bestler Dereler, Cudi Dağı), Hakkari Yüksekova, Hakkari Çukurca, Diyarbakır Silvan Kulp, Batman Hasankeyf, Sason, Van Başkale ve Siirt Pervari bölgelerinde büyük ve orta çaplı operasyonların icra edildiği aktarıldı.

“Biri sözde lider kadrosunda olmak üzere 79 terörist etkisiz hale getirildi”

İcra edilen operasyonlarda; biri sözde lider kadroda olmak üzere (Gri listede yer alan Resul Guyi (K) Orhan Bilen sözde Botan Saha Şırnak Eyaleti 3'üncü Hareketli Takım Sorumlusu teslim olmuştur) 79 teröristin etkisiz hale getirildiği, 70 adet piyade tüfeği, 1 adet LAW, 4 adet makineli tüfek, 5 adet roketatar, 5 adet keskin nişancı tüfeği, 6 adet tabanca, 3 adet av tüfeği ve 56 adet el bombasının ele geçirildiği ifade edildi.

“Çok sayıda silah, mühimmat ve malzeme ele geçirildi”

Açıklamada, 38 el yapımı patlayıcının (EYP) tespit edilerek imha edildiğinin altı çizilerek, 10 kilogram C-3 patlayıcı, 27 kilogram TNT, 2 kilogram dinamit lokumu, 4 bin 482 kilogram amonyum nitrat, 16 adet (60 milimetre havan mühimmatı), 78 adet roketatar mühimmatı, 80 adet roketatar sevk fişeği, 10 adet mayın, 2 bin 7 adet fünye, 24 adet tüp, 11 bin 255'i Biksi makinalı tüfek mühimmatı olmak üzere yaklaşık 19 bin 471 adet hafif silah mühimmatı, bin 22 adet uçaksavar mühimmatı, 2 adet bomba atar mermisi, 49 adet gaz maskesi, 32 adet gaz maskesi filtresi, 1 adet gece görüş dürbünü, 1 adet termal dürbün, 19 adet telsiz, 81adet şarjör ve çok miktarda EYP yapımında kullanılan kablo ve fünyenin ele geçirildiği belirtildi.

TSK'nın bilgilendirmesine göre; teröristler tarafından kullanılan 19 sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak kullanılamaz hale getirilirken, BTÖ'nün en önemli finansal kaynaklarından olan uyuşturucu ticareti ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde, 15 bin 713 adet kök keneviri, 64 kilogram uyuşturucu, 126 bin 471 paket kaçak sigara ele geçirildi, ve etkili hudut denetim ve kontrolleri sonucunda sınırlardan yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 4 bin 524 kişi yakalandı.

“Operasyonlarda 5 asker şehit olurken, 15 asker yaralandı”

06-13 Temmuz 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen Terörle Mücadele Harekatı kapsamında, 5 askerin şehit olduğu, 15 askerin yaralandı aktarıldı.

Bir haftalık operasyonlara ilişkin TSK'dan yapılan değerlendirmede bölücü terör örgütünün yaz dönemi yapılanmasına ağır darbe indirildiği ve örgütün önemli kayıplar vermesinin sağlandığı ifade edildi. Bölücü terör örgütünün önemli gelir kaynaklarından olan kaçakçılık faaliyetlerinin, hudut hattında alınan etkili tedbirlerle engellenmeye devam edildiği, hudut bölgelerinde alınan tedbirler sayesinde hafta içinde 4 bin 524 kişinin yakalandığı, bol miktarda uyuşturucu ve kaçak sigaranın ele geçirildiği belirtildi.

“Azaz-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskun mahal ve 2 bin 15 kilometrekarelik alan kontrol altına alındı”

Suriye'nin kuzeyinde icra edilen harekat kapsamında, TSK tarafından desteklenen ÖSO'nun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azaz-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskun mahal ve 2 bin 15 kilometrekarelik alan kontrol altına alındı. Bab ilçe merkezi, Kabbasin ve Bzagah bölgelerinde patlayıcı ve mayın arama/temizleme çalışmaları sürdürülürken; PKK/PYD terörist unsurlarının Afrin'den doğuya, Münbiç'ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına da hassasiyetle devam edildi. İHA