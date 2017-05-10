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TSK’dan hava harekatı! 5 terörist öldürüldü!

TSK, Siirt kırsalında düzenlenen hava harekatında 5 teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

20:0310 Mayıs 2017
Gündem
TSK’dan hava harekatı! 5 terörist öldürüldü!
TSK, Siirt kırsalında düzenlenen hava harekatında 5 teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri bugün öğleden sonra Siirt kırsalında, alınan anlık istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendiğini; hava harekatı soncunda terör örgütüne ait 2 silah mevzii imha edildiğini ve saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 teröristin de etkisiz de hale getirildiğini açıkladı.

TSK’dan yapılan açıklamada şöyle denildi:
“Bugün öğleden sonra Siirt kırsalında, alınan anlık istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk hava kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlenmiş; hava harekatı soncunda terör örgütüne ait 2 silah mevzii imha edilmiş ve saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 terörist de etkisiz de hale getirilmiştir.”

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