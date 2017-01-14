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TSK’dan hava harekatı açıklaması: 18 IŞİD’li terörist etkisiz hale getirildi

TSK'dan Bab'da düzenlenen hava harekatına yönelik açıklama...
10:2714 Ocak 2017
Gündem
TSK’dan hava harekatı açıklaması: 18 IŞİD’li terörist etkisiz hale getirildi
TSK'dan Bab'da düzenlenen hava harekatına yönelik açıklama...

TSK Bab’da düzenlenen hava harekatı ile ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada 18 terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği belirtildi. İşte o açıklama, “Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından, Bab ve Bzagah’da bulunan 14 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekatı sonucunda 8 barınma yeri, 2 silahlı araç, 2 karargah binası ve 2 savunma mevzii imha edilmiştir. Gün içinde, karadan ve havadan icra edilen harekat kapsamında toplam 18 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir.” (DHA)

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