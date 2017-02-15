Amanos Dağları’na hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan yazılı açıklamada Amanos Dağları bölgesinde anlık istibarat sonucu tesbit edilen 4 hedefin savaş uçakları tarafından imha edildiği belirtildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan yazılı açıklamada Amanos Dağları bölgesinde anlık istibarat sonucu tesbit edilen 4 hedefin savaş uçakları tarafından imha edildiği belirtildi.

Genelkurmay Başkanlığı, 4 gündür PKK’lı teröristlere karşı operasyonların devam ettiği ve bugün Uzman Çavuş Salih Kayhan’ın şehit düştüğü Amanos Dağları’na hava operasyonu yapıldığını açıkladı. Operasyonda teröristlere ait 4 dinamik hedefin imha edildiği duyuruldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yazılı açıklamasında Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçaklarının belirlenen 4 hedefi imha ettiği belirtilen açıklama şöyle:

“14 Şubat 2017 tarihinde, 21.05-21.10 saatleri arasında Amanos Dağları bölgesine, alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekâtı düzenlenmiş; bölgede tespit edilen 4 dinamik hedef ateş altına alınarak imha edilmiştir. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir.”

Hatay’ın Dörtyol ilçesi Amonos dağı bölgesinde PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada 1 uzman çavuş şehit olmuştu.