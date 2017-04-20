TSK’dan son dakika açıklaması!

Genelkurmay Başkanlığı, 19 Nisan’da Şırnak Merkez’de yapılan hava destekli operasyonda 16 teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisini paylaştı.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 19 Nisan'da Şırnak Merkez'de yapılan hava destekli operasyonda 16 terörist etkisiz hale getirildi. Ayrıca, Şırnak Merkez'de gerçekleştirilen arazi aramasında yaklaşık 30 kilogram amonyum nitrat ve 100 gram plastik patlayıcı ile hazırlanmış, bir adet el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi.

Bitlis'in Hizan ilçesinde yapılan aramada, harabe bir binanın yıkık duvar parçaları arasına gizlenmiş halde, yaklaşık 70 kilogram eritilmiş amonyum nitrat ile hazırlanmış, birbirine irtibatlı üç adet el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi.

Diyarbakır Silvan'da, duyum üzerine icra edilen temas aramasında, iki Kalaşnikof piyade tüfeği, bir el bombası, iki telsiz ve muhtelif malzeme ele geçirildi.

Mardin'in Dargeçit ilçesinde, tespit edilen bir sığınakta yapılan aramada muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

SURİYE'DEN TÜRKİYE'YE YASA DIŞI GEÇMEYE ÇALIŞAN 778 ŞAHIS YAKALANDI

Ayrıca, Kara Kuvvetleri Komutanlığı hudut birlikleri tarafından Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 778 şahıs, Türkiye’den Yunanistan’a yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 10 şahıs ve Yunanistan’dan Türkiye’ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 39 şahıs yakalandı. İran sınırında ise 49 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi. ANKA