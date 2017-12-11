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TSK’dan son dakika açıklaması: ABD’li komutanlar 14 Aralık’ta Ankara’ya gelecek

TSK'dan son dakika açıklaması... Genelkurmay Başkanlığı, 14 Aralık’ta ABD’li komutanlarla bölgedeki güvenlik konuları hakkında Ankara’da bir toplantı gerçekleştirileceğini açıkladı.

19:3911 Aralık 2017
Gündem
TSK’dan son dakika açıklaması: ABD’li komutanlar 14 Aralık’ta Ankara’ya gelecek
TSK'dan son dakika açıklaması... Genelkurmay Başkanlığı, 14 Aralık’ta ABD’li komutanlarla bölgedeki güvenlik konuları hakkında Ankara’da bir toplantı gerçekleştirileceğini açıkladı.

TSK'dan yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın ev sahipliğinde Irak Genelkurmay Başkanı Orgeneral Osman Ganımı, ABD Avrupa Kuvvetler Komutanı Orgeneral Curtis M. Scaparrottı ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Joseph L. Votel'ın katılımlarıyla daha önceden planlı olan ve bölgedeki güvenlik konularının görüşüleceği toplantının 14 Aralık tarihinde gerçekleştirileceği belirtildi. İHA

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