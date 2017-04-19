TSK’nın gücüne güç katacak! İlk testler yapıldı

Aselsan’da Elektromanyetik Top Sisteminin (EMT) geliştirilmesi konusunda ilk sonuçlar alındı. Saniyede hızı 2 bin ila 2 bin 500 metre, yani ses hızının 6 katını aşan sistem ile, 300 kilometrenin üzerindeki hava aracı veya balistik füze gibi hedefler vurabiliyor.

Dünyada “rail gun” olarak da bilinin EMT sistemiyle ilgili ilk testler, geçen Aralık ayının son günlerinde gerçekleştirilmişti. Söz konusu çalışmalara 2014 yılında öz kaynakları ile başlayan Aselsan, 2015 yılında yapılan başvurunun olumlu sonuçlanması ile TÜBİTAK (TEYDEB) desteği de almaya başladı.

EMT sistemleri sayesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kimyasal patlayıcı kullanılan konvansiyonel silahlara göre çok daha etkili silah sistemlerine sahip olmasının sağlanaması hedefleniyor. EMT geliştirme çalışmalarının yürütülmesi amacıyla bir de “geliştirme laboratuvarı” kuruldu.

Elektromanyetik Top Sistemi, Darbe Güç Kaynağı, Elektromanyetik Fırlatma Yolu ve temel bileşenlerden oluşuyor. Söz konusu çalışmalara 2010 yılında başlayan Aselsan, bugüne kadar akıllı mühimmat ve tapa teknolojileri alanında geniş bilgi birikimi ve altyapı kazandı.

EMT sistemlerinin farklı görevlerdeki etkinliğinde önemli bir role sahip olacak olan hipersonik akıllı mühimmatın geliştirilmesi bu alandaki en önemli teknolojik atılımlardan birisi olacak. Aselsan akıllı mühimmatlar konusunda edindiği birikimi bu alana da aktararak EMT sistemlerinde kullanılacak hipersonik akıllı mühimmatların yurt içinde geliştirilmesine önderlik edecek.

Aselsan tarafından geliştirilen ve üretilen Elektromanyetik Top Sistemi laboratuvar prototipinin sistem seviyesi testleri 2016 yılı sonunda başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Aselsan, EMT sistemi ile atışlı test faaliyetlerini 2017 yılında da sürdürecek.

Aselsan, ilerleyen dönemde bu alanda geliştireceği ürünler ile dünyanın önde gelen üreticilerinden birisi haline gelmeyi hedefliyor. Aselsan Elektromanyetik Top Sistemi, 9-12 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek IDEF 2017 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarında ilk kez sergilenecek. DHA