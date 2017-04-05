Tuğrul Türkeş’ten Ülkü Ocakları Başkanı’na sert tepki

Başbakan Yardımcısı eski MHP'li Tuğrul Türkeş, CNN Türk ve FOX TV'de katıldığı canlı yayınlarda "alırız silahı elimize, savaşırız" diyen Ülkü Ocakları Başkanı Olcay Kılavuz'u sert sözlerle eleştirdi.

Ülkü Ocakları Başkanı Olcay Kılavuz’un tepki çeken “gerekirse alırız silahı elimize, savaşırız” sözlerine MHP’den henüz tepki gelmedi. Ama eski MHP’li Tuğrul Türkeş bu açıklamaları sert bir dille kınadı.

Türkeş, Kılavuz’un o sözleri için, “Bir tane çocuk işte geçende çıkmış, ‘benim tabancam var’ filan… Aslanım hangi ülkenin malı olan silahı beline taktın bilmem de, o tabancayla olmuyor bu. Boyun moyun uzun ama demek ki aklın o kadar yok senin… Çirkin bunlar. Ayıp ayıp” dedi.

Ülkü Ocakları Başkanı Olcay Kılavuz şöyle konuşmuştu;

“Lider “evet” dedikten sonra bizim de o kararı sonuna kadar savunarak arkasında dik bir şekilde durmamız gerekir. Biz tatsızlığı, gerilimi, huzursuzluğu istemiyoruz. Ama davamız adına her kim olursa olsun ülkemiz adına iş başa düştüğünde arkamıza bakmayız. Bu millet dardaysa, memleketimizin bize ihtiyacı varsa biz elimize silahımızı alırız, gerekirse de savaşırız.”