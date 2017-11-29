Tüm yurtta Mevlit Kandili coşkusu!

Alemlere rahmet olarak gönderilen son Peygamber Hazreti Muhammed Mustafa’nın dünyaya teşrif ettiği bu gecede tüm camiler dolup taştı.

Edirne'de UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan tarihi Selimiye Camii'nde Mevlid Kandili coşkusu yaşandı.

Mimar Sinan tarafından yapılan ve Osmanlı döneminin en önemli mimari yapılarından biri olan asırlık cami Selimiye, Mevlid Kandili münasebetiyle Müslümanların akınına uğradı. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (s.a.v) dünyaya teşrifinin kutlandığı mübarek Mevlid Kandili'ni tarihi camide değerlendirmek isteyen vatandaşlar, Selimiye'ye akın etti.

Akşam namazını kılan cemaat camiden, ardından Edirne İl Müftülüğü'ne bağlı görevlilerce okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti, Mevlid-i Şerif'i ve birbirinden güzel ilahileri dinledi. Cemaat, ‘Mevlid' konulu vaazı da dinleyerek dolu dolu bir gece yaşadı.

EYÜP SULTAN'DA MEVLİT KANDİLİ COŞKUSU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Mevlit Kandili nedeniyle vatandaşlar Eyüp Sultan Camii'ne akın etti. Vatandaşların kandil coşkusu drone ile havadan görüntülendi.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in dünyaya geldiği gün olan Mevlit Kandili'ni idrak etmek için Eyüp Sultan'a gelen vatandaşlar, Eyüp Sultan türbesinin önünde dua edip, Kur'an-ı Kerim okudu. Mevlit Kandili'nde yatsı namazını Eyüp Sultan Camii'nde kılmak isteyen birçok vatandaş yer bulamayarak cami avlusuna serilen hasırlarda namaz kıldı. Vatandaşların Eyüp Sultan Camii'ne akın etmesi drone ile havadan görüntülenirken, caminin eşsiz güzelliği akşam ışıklandırması ile taçlandırıldı.

Yatsı namazı için Eyüp Sultan'a gelen Nigar Doğandurdu, “Buraya arkadaşlarımla birlikte geldim tek olduğumuz zaman gelmek zor olabiliyor. Eyüp Sultan'a ibadet etmek için geldik, Rabbimize karşı görevlerimizi yerine getirmeye çalışıyoruz” dedi.

Namaz sonrası duygularını aktaran Ensar Batır, “Tüm Türkiye'nin, tüm Müslüman aleminin kandilini kutluyorum. İmkan buldukça Eyüp Sultan'a geliyoruz. İbadetlerimizi ve dualarımızı ediyoruz” şeklinde konuştu.

BURSA'DA CAMİLER DOLDU

Peygamber Efendimizin doğum günü olan Mevlit Kandili'nde Ulu Camii hınca hınç doldu. Tarihi mabede akın eden vatandaşlar, yatsıdan evvel okunan Mevlid-i Şerifi Kur'an-ı Kerim'i dinledi. Mübarek geceyi huşu içinde idrak eden vatandaşlar, tarihi bir gün yaşadı. Çevre illerden de gelenlerin olduğu Ulu Camii'nde kandil coşkusu dualarla yaşandı.Her yaştan insanın yoğun ilgi gösterdiği Ulu Camii, en yoğun gecelerinden birini yaşadı.

DENİZLİ'DE MEVLİT KANDİLİ İHYA EDİLDİ

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (SAV) dünyaya gelişinin kutlandığı Mevlit Kandili dolayısıyla Mevlid-i Nebi programı düzenlendi. Vatandaşlar Delikliçınar Yeni Camii ve Ulu Camii gibi merkezi camileri doldurarak, bu özel geceyi dualarla ihya etti. Mübarek geceyi dualarla huşu içinde idrak eden vatandaşlar, tarihi bir gün yaşarken, programda Kur'an-ı Kerim okundu, sohbet ve dualar edildi.

Mevlit özel programında Denizli il Müftüsü Mehmet Aşık bir sohbet verdi. Hz. Muhammed'in (SAV), herkes için mükemmel bir örnek olduğunun özellikle altının çizilmesinin gerektiğini belirten Aşık, Müslümanların onun hayatını örnek almalarını gerektiğini kaydetti.

ANKARA'DA MEVLİT KANDİLİ COŞKUSU

Diyanet İşleri Başkanlığı, Hz. Muhammed'in doğumunun 1445'inci yıl dönümünü kutlamak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde açılışını yaptığı Melike Hatun Camii'nde Özel Kandil Gecesi düzenledi. Cami içinde önce Kur-an'ı Kerim okundu, daha sonra ilahiler söylendi. Kandil gecesine yoğun ilgi gösteren Ankaralılara, Altındağ Belediyesi Kandil simidi, çay ve lokum dağıttı. Mevlid Kandili'ni tarihi camide değerlendirmek isteyen vatandaşlar, Melike Hatun Camii, Kocatepe Camii ve Hacı Bayram Veli Camii'ne akın etti.

ANTALYA’DA DA ÇOŞKUYLA KUTLANDI

Mevlit Kandili tüm yurtta olduğu gibi Antalya'da da kutlandı. Hz. Muhammed'in doğduğu günün 1446'ncı yıldönümünde Mevlit Kandilini kutlamak isteyenler, Osmanlı döneminde 1570 yılında Karaman Beyi Murat Paşa tarafından yaptırılan Muratpaşa Cami'sine akın etti. Kandil gecesi vesilesi ile dolan camide vatandaşlar yatsı namazı kılıp dua etti. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi ve Muratpaşa Belediyesi çalışanları cami önünde vatandaşlara, kandil nedeniyle tatlı ve kandil simidi ikram etti. Kandil programı, gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.

ELAZIĞ’DA DA CAMİLER DOLDU TAŞTI!

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (SAV) doğum günü olan Mevlit Kandili, camilerde dualar edilerek ve Kur'an-ı Kerim okunarak kutlandı. Elazığ’da Vatandaşlar başta İzzetpaşa Camii olmak üzere tüm camileri doldurdu. Camileri dolduran vatandaşlar ellerini semaya açıp dua etti. İHA