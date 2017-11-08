Ankara’da deprem! Gökçek’in yerine gelir gelmez ilk icraatı…

Ankara’nın yeni Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, belediyedeki bütün bürokratların ve genel müdürlerin istifasını istedi.
Melih Gökçek'in istifasının ardından boşalan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine seçilen eski Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Sincan Belediyesindeki mesai arkadaşlarıyla vedalaştı.
TÜM BÜROKRATLARIN VE MÜDÜRLERİN İSTİFASINI İSTEDİ
Melih Gökçek'ten boşalan koltuğu devralan Tuna'nın Ankara Büyükşehir Belediyesinde görev yapan bürokratların ve genel müdürlerin istifasını istediği öğrenildi.
İHA
Son güncelleme: 14:1527.11.2017