Tuna, Gökçek’in sağ kolunu görevden aldı!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Melih Gökçek döneminden kalan ve özel güvenlikçilerin bağlı bulunduğu birim olan ANFA’nın Genel Müdürü Ramazan Arslan’ı görevden aldı. Arslan’ın yerine Orhan Kaya getirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin önemli şirketlerden biri olan ANFA'nın yeni Genel Müdürü Orhan Kaya, Sincan ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde, Meclis üyesi olarak da görev yapmıştı. Halef- selef Genel Müdürler arasında devir teslim töreni de yapıldı ve Kaya görevine başladı. Arslan da, sosyal medya hesabından veda mesajı yayınladı.

ANFA, hafriyat sahaları ile Büyükşehir'e bağlı tüm parkların işletmesini yürütüyor ve güvenlik hizmeti de veriyor.