Tuncay Özkan: 295 yurttaşımızı öldüren IŞİD’den 7 kişi ceza aldı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bir soru önergesine verdiği yanıta göre, 19 Temmuz 2016 itibariyle cezaevlerinde yargılanıp ceza almış IŞİD mensubu 7 hükümlü bulunuyor. Konuya ilişkin tweet atan CHP Milletvekili Tuncay Özkan, 295 kişinin IŞİD tarafından katledildiğini 1024 kişinin de yaralandığını ifade etti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bir soru önergesine verdiği yanıta göre, 19 Temmuz 2016 itibariyle cezaevlerinde yargılanıp ceza almış IŞİD mensubu 7 hükümlü bulunuyor. Konuya ilişkin tweet atan CHP Milletvekili Tuncay Özkan, 295 kişinin IŞİD tarafından katledildiğini 1024 kişinin de yaralandığını ifade etti.

İzmir’de meydana gelen terör saldırısı korkunç yüzünü bir kez daha gösterdi. Hain terör saldırısında biri polis biri adliye memuru olmak üzere iki kişi şehit oldu.

Öte yandan CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, bu hain saldırının ardından yürek yakan bir ayrıntıya dikkat çekti. Özkan, Twitter adresi üzerinden yaptığı paylaşımda, “Adalet Bakanı açıkladı: 295 yurttaşımızı katleden, 1024 yurttaşımızın yaralanmasına yol açan IŞİD’ten sadece 7 kişi ceza aldı” ifadelerinde bulundu.