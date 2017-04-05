Tuncay Özkan, AKP’nin afişini paylaştı ve sordu: Tehlikenin farkında mısınız?

CHP İstanbul milletvekili Tuncay Özkan, AKP'nin 2010 referandumundaki afişini paylaştı ve sordu: Tehlikenin farkında mısınız?

Tuncay Özkan, sosyal medya hesabında uyarıda bulundu. Tuncay Özkan, AKP’nin 2010 yılında yapılan referandumda oy istediği afiş ile 16 Nisan’da yapılacak olan referandum için kullandığı iki afişi paylaşarak “İki afiş… Biri 2010 yılından diğeri 2017… İlkinde yargıyı FETÖ ele geçirdi şimdi sıra kimde? Tehlikenin farkında mısınız?” yazdı.

İşte Tuncay Özkan’ın paylaştığı o afiş…