CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, referandum çalışması kapsamında 'Neden Hayır' sorusunun cevabını vermek için sokağa indi. Vatandaşlara yeni gelecek olan Anaysa değişikliği teklifinin Türkiye için zararlarını anlattı.

Tuncay Özkan: Bu değişiklik bizim için telafisi mümkün olmayan zararlar doğuracaktır

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, referandum çalışması kapsamında 'Neden Hayır' sorusunun cevabını vermek için sokağa indi. Vatandaşlara yeni gelecek olan Anaysa değişikliği teklifinin Türkiye için zararlarını anlattı.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan yeni Anayasa teklifi ile gelecek olan tehlikeyi anlatmak için sokağa indi. CHP'li vekil, “18 madde değiştiriyoruz ama 121 tane anayasa maddesinde değişiklik yapıyoruz toplamda ‘Evet' çıktığı taktidirde ise 2 bin 600 tane yasayı değiştiriyoruz. Bütün sistemi yıkmak yerine bu sistemin yanlışlarını düzeltmek daha kolay. Biz ortak bir akıl kurabiliriz.” diyerek ‘Hep beraber oturup ortak akılla bir Anayasa yapalım. Bu değişiklik bizim için telafisi mümkün olmayan zararlar doğuracaktır.” dedi.

Yeni gelecek olan Anaysa teklifiyle birlikte milletvekillerinin bütçeyi belirlemede bir rolü olmadığını söyleyen Tuncay Özkan, milletvekili seçme yaşının 18 yaşına düşmesini de ” 18 yaşındaki gencin eğitim bulmasını daha doğru buluyorum” diyerek eleştirdi. Tuncay Özkan çekilen videoyu sosyal medyadaki hesabında “Sevdiğiniz bir kişiye tüm yetkileri verdiniz,peki art niyetli biri gelirse yarın ne olacak?Cumhuriyeti yıkmayalım,gelin hatalarını onaralım.” diyerek paylaştı.

İşte CHP'li vekil Tuncay Özkan'ın o videosu…