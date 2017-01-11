Tuncay Özkan’dan gündem olan ‘Recep akdağ’ görüntüleri!

Tuncay Özkan, Sağlık Bakanı Recep Akdağ’a ilişkin sosyal medya hesabından dikkat çeken bir video paylaştı.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Sağlık Bakanı Recep Akdağ'a ilişkin sosyal medya hesabından dikkat çeken bir video paylaştı.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, “Başkanlık teklifi”nin dün Meclis'te oylanması sırasında Anayasaya aykırı olmasına rağmen kabinlere girmeden, gizli oylamayı ihlal ederek oy kullanmıştı. Sağlık Bakanı Recep Akdağ, “Suç işliyorsun” diyen CHP’lilere, “Hadi lan. Suç işliyorum sana mı sorucam” diye yanıt vermişti.

CHP'li Özkan, 2011 yılında da Sağlık Bakanı olan Recep Akdağ'ın Fethullah Gülen'e övgü dolu sözlerinin yer aldığı videoyu paylaştı. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin hükümeti ve Fethullah Gülen'i eleştirmesi üzerine Recep Akdağ, “Fethullah Gülen her dönem tertemiz kalmıştır. Onunla iftihar ediyoruz” demişti.

İşte Özkan’ın attığı tweet:

