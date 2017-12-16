Tunceli’de 30 yer Özel Güvenlik Bölgesi ilan edildi

Tunceli de merkez ve 4 ilçesinde 30 yer, terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle "Özel Güvenlik Bölgesi" ilan edildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle, halkın can ve mal güvenliğinin korunması bakımından girilmesinde sakınca bulunan, Tunceli merkez, Ovacık, Pülümür, Hozat ve Nazımiye İlçe sınırları içerisindeki 30 ayrı bölgede 17 Aralık 2017 – 31 Aralık 2017 tarihleri arasında Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmiştir. Halkımızın can ve mal güvenliği için Özel Güvenlik Bölgelerine mülki amir izni olmadan girişler yasaklanmıştır” denildi.

Açıklamada, Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilen yerlerin, merkeze bağlı Bali, Kurutlu , Kutu Deresi, Taban Tepesi , Karameşe Tepesi, Vezgür bölgeleri, Ovacık ilçesinde Eroğlu Mahallesi, Mercan Dağları, Kıran Deresi, Kınıkan Tepe, Golan Yaylası, Eğerci Mahallesi, Dülbektaşı bölgesi, Yarpuzlu , Ali Sırtı Geçit, Dalav Karagöl, Kurugöl, Bastır, Kurt, Çeşme , Yel, Ganik Asitik, Çağarlı Yaylaları bölgesi, Nazimiye İlçesinde, Tavuklu Doğantaş, Dokuz Kaya, Pülümür ilçesinde Sarıgül, Yoncalık Yaylaları ve Hozat ilçesinde ise Kinzir Ormanları bölgesinin olduğu aktarıldı.

Valilik, terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla aralıksız devam edildiğini de kaydetti.

TUNCELİ (İHA)