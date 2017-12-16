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Tunceli’de çatışma!

Tunceli'nin Pülümür İlçesi kırsalında güvenlik güçleriyle PKK'lılar arasında çıkan çatışmada, 8 terörist öldürüldü.

19:4216 Aralık 2017
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Tunceli’de çatışma!
Tunceli'nin Pülümür İlçesi kırsalında güvenlik güçleriyle PKK'lılar arasında çıkan çatışmada, 8 terörist öldürüldü.

Pülümür’de MİT ile koordineli yapılan çalışmaların ardından jandarma komando birlikleri Kızılmescit- Karagöl Dere mevkii bölgesine operasyon düzenledi. Operasyonda PKK’lı teröristlerle sıcak temas sağlandı.

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8 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Çıkan çatışmada, 4’ü kadın, 8 terörirst etkisiz hale getirildi. Teröristlerle birlikte, 5 kalaşnikof, 3 adet M-16 ve 1 de glock marka tabanca ele geçirildi.

Güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonlarının aralıksız devam ettiği bildirildi.

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