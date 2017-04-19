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Tunceli’de helikopter faciası: 12 şehit! Düşen helikopterin enkazı kaldırılıyor

Sikorksy S-70 Blackhawk tipi helikopter, 1 hakim, 7 polis, 1 astsubay ve 3 mürettebatla dün sabah 11.35'te Pülümür'den havalandı. 8 dakika sonra telsiz bağlantısı kesilen helikopterin düştüğü belirlendi. Bölgeye yakınındaki Kocatepe Jandarma Karakolundan kaza yerine giden iki askeri tim, öğleden sonra enkaza ulaştığında acı tabloyla karşılaştı. Helikopterdeki herkes şehit oldu. Bugün sabah saatlerinde ise şehitlere ulaşıldı. Şehitlerin cenazeleri Elazığ Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

07:2119 Nisan 2017
Gündem
Tunceli’de helikopter faciası: 12 şehit! Düşen helikopterin enkazı kaldırılıyor
Sikorksy S-70 Blackhawk tipi helikopter, 1 hakim, 7 polis, 1 astsubay ve 3 mürettebatla dün sabah 11.35'te Pülümür'den havalandı. 8 dakika sonra telsiz bağlantısı kesilen helikopterin düştüğü belirlendi. Bölgeye yakınındaki Kocatepe Jandarma Karakolundan kaza yerine giden iki askeri tim, öğleden sonra enkaza ulaştığında acı tabloyla karşılaştı. Helikopterdeki herkes şehit oldu. Bugün sabah saatlerinde ise şehitlere ulaşıldı. Şehitlerin cenazeleri Elazığ Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

70 Blackhawk tipi polis helikopterinin düşmesinin ardından şehit olan 1 hakim, 1 astsubay, 7 polis ve 3 mürettebatın cenazeleri enkazdan çıkartıldı, şehitlerin cenazeleri helikopterle Elazığ Adli Tıp Kurumu’na sevk ediliyor.

sehitler-orta-tunceliTunceli'nin Pülümür ilçesinden kalktıktan 10 dakika sonra irtibat kesilen ve düştüğü belirtilen helikopterde şehit olan 12 kişinin isimleri belirlendi. Şehitlerin isimleri şöyle: Komiser Pilot Abdullah Ortanca, polis memuru teknisyen Murat Ködük, Sözleşmeli Pilot Dilaver Karsavuranoğlu, Hakim Onur Alan, Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Yavuz Selim Karaman ile polis memurları Ekrem Dereli, Saadettin Demir, Candaş Kaplan, Mesut Özdemir, Ahmet Cihan Kilci, Hasan Yıldırım ve Azam Güdendede.

Foto: İHA Düşen helikopterin enkazından ilk görüntü.

Foto: İHA Düşen helikopterin enkazından ilk görüntü.

“SİNYAL KESİLDİKTEN SONRA…”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli'de  polis helikopterinin düşmesi sonucu  7 polis, bir hakim, bir asker ve 3 personelin şehit olmasına yönelik açıklama yaptı. Bakan Soylu'nun açıklaması şöyle:” Ülkemizi milletimizi üzen bir kazayla karşı karşıya kaldık. Saat 10:00 itibariyle Diyarbakır'dan kalkan ve Tunceli'de bizim Kartal pisti olarak nitelendirdiğimiz piste iniş yapan Emniyet Genel Müdürlüğümüze ait helikopter bir taraftan ilçeler arası görevlilerin intikalini sağlamak, diğer taraftan  ilk derece konser yardımcılığı sınavına giren kahraman evlatlarımızı kardeşlerimizi yerlerine intikal ettirmek ve diğer taraftan da bir hakimimizin intikalini sağlamak için 12 kişilik toplam yolcu artı mürettebatla birlikte saat 11: 35 itibariyle Tunceli Pülümür dağ yolundan kalkışını gerçekleştirdi. Kartal pisti hem de Nazimiye'den gerekli personelleri aldı ve Tunceli Pülümür dağ yolundan kalktıktan sonra da 11: 43 sıralarında kendisiyle tüm irtibatlar kesildi. Huzur vadisinde uçuşu gerçekleştirirken sinyal kesildikten sonra bize intikal eden haberin hemen akabinde gerek Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'mız, Tunceli İl Emniyet Müdürlüğümüz ve ardından da Kara Kuvvetleri Komutanlığı'mızın bütün arama kurtarma timleri bütün çalışmalarla birlikte ulaşılmaya gayret gösterildi. Sarıgül köyü etrafında  olduğu tespit edildi yaklaşık 2 bin 500 metre yükseklikte. Gerek hava koşullarının hem kar hem yoğun yağmur ilk önce 1 kilometreden başlayan sonra 300 metreye kadar düşen bir  görüş mesafesi darlığı yüzünden helikopterle gidilemedi. Yaklaşık 2 buçuk saatlik bir tırmanma sonucunda 4 timimiz birlikte helikopterin enkazına 16: 34 sıralarında ulaştılar. Helikopterin yere çakıldığını ve ters döndüğünü gördüler. 12 vatan evladımızın hayat belirtileri  olup olmadığını kontrol ettiler. Maalesef şehit olmuşlardır. Milletimizin başı sağ olsun. Oradaki hava şartları çok zor durumda helikopterin inebilme imkanı da yok.  Şu anda oradan intikalleri konusunda arkadaşlarımız   değerlendirme yapıyorlar. Helikopterde herhangi bir etken söz konusu değil. Hava şartlarından dolayı bir kazanın olduğu görülüyor. Başımız sağ olsun.”

 

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Son güncelleme: 08:1819.04.2017
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