Tunceli’de jandarma karakoluna saldırı girişimi

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre bu akşam saat 18.00 sıralarında, Pülümür ilçesine bağlı Kırmızıköprü Jandarma Karakolu mevzilerine, PKK’lı teröristle iki farklı noktadan sızma girişiminde bulundu.
PKK´lı teröristlerin karakol nöbetçi kulelerine ateş atı. Uzun namlulu otomatik silahlarla ateş PKK’lılara askerler anında karşılık verince çatışma çıktı. Yoğun ateş altına alınan teröristler, sızma girişimini gerçekleştiremeyince kaçarak izlerini kaybettirdi. PKK´lıların kaçış istikameti, bölgede konuşlu bulunan fırtına obüsleriyle ateş altına alındı.
Saldırıdan sonra kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede hava destekli operasyon başlatıldı. DHA