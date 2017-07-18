Tunceli’de jandarma karakoluna saldırı girişimi

Tunceli'nin Pülümür ilçesine bağlı Kırmızıköprü Jandarma Karakolu'na saldırı girişiminde bulunan PKK´lılar, yoğun ateş altında kalınca ormanlık alana kaçtı. Saldırı sırasında herhangi bir can ve mal kaybının meydana gelmediği bildirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre bu akşam saat 18.00 sıralarında, Pülümür ilçesine bağlı Kırmızıköprü Jandarma Karakolu mevzilerine, PKK’lı teröristle iki farklı noktadan sızma girişiminde bulundu.

PKK´lı teröristlerin karakol nöbetçi kulelerine ateş atı. Uzun namlulu otomatik silahlarla ateş PKK’lılara askerler anında karşılık verince çatışma çıktı. Yoğun ateş altına alınan teröristler, sızma girişimini gerçekleştiremeyince kaçarak izlerini kaybettirdi. PKK´lıların kaçış istikameti, bölgede konuşlu bulunan fırtına obüsleriyle ateş altına alındı.

Saldırıdan sonra kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede hava destekli operasyon başlatıldı. DHA