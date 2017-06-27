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Tünelde paten ile tehlikeli yolculuk

İzmir'deki Konak Tünelleri'nden paten ile giden bir genç hem kendisi, hem de sürücüler için tehlike yarattı.

11:2727 Haziran 2017
Gündem
Tünelde paten ile tehlikeli yolculuk
İzmir'deki Konak Tünelleri'nden paten ile giden bir genç hem kendisi, hem de sürücüler için tehlike yarattı.

Yeşildere Kavşağı’ndan Konak yönüne doğru, 1674 metre uzunluğundaki tünele paten ile giren bir genç, araçlar için bile saatte 50 kilometre hız sınırı bulunan yolda zaman zaman yaklaşık 70 kilometre hıza ulaştı. Tünelde yokuş aşağı paten ile giden genci gören sürücüler büyük şaşkınlık yaşadı. Araçların önünde ilerleyen ya da hızlanıp yanlarından geçen genç, zaman zaman akrobatik hareketler de yaptı. Bu hareketlerinden dolayı sürücüler tehlikeli anlar yaşadı. Konak’ta tünelden çıkan patenli genç, trafin içinde gözden kayboldu. (DHA)

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