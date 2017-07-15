Tur minibüsü şarampole uçtu: Yaralılar var

Antalya’nın Manavgat ilçesinde otellerdeki Türk tatilcileri taşıyan tur minibüsü şarampole uçtu, 3’ü çocuk 9 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Manavgat'ta D-400 Karayolunda Manavgat istikametinden Antalya istikametine gitmekte olan Ahmet Çetin idaresindeki 07 LRU 61 plakalı tur minibüsü, Gündoğdu Mahallesi Sarısu Deresi köprüsü yakınlarında kontrolden çıkarak, yol kenarındaki boş araziye uçarak devrildi.

Kazada sürücü Çetin ile birlikte aralarında çocuklarında bulunduğu yolcular Ahmet Eren Akkuzu, Mustafa Can Akkuzu, Hatice Akkuzu, Ayşenur Yılmaz, Ali Cengiz Yılmaz ve ismi öğrenilemeyen 3 yolcu daha yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Serik ve Manavgat'taki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Minibüsün, Manavgat'taki bir otelde tatil yapan yolcuları Antalya Havalimanına götürdüğü öğrenildi.