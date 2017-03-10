Turgut Erat helikopter kazası faciasını anlattı

Kaza mahali eskiden İstanbullu’nun Trakya tarafına giderken “İstanbul’dan çıktık” dediği yerde gerçekleşti. Ancak yaklaşık 10 yıl öncesine kadar tarlalardan ibaret olan bölge şimdi yerleşim yeri ve otoyol yoğunluğuna sahip. Üstelik helikopterin çarptığı kulenin dibinde her hafta yüz bini aşkın vatandaşı ağırlayan Tüyap Fuar Merkezi var. Çarpmanın etkisiyle yüzlerce parçaya ayrılan helikopterin parçalarının kimseye isabet etmemesi ise büyük bir facianın yaşanmamasına neden oldu.
Helikopterin çarptığı kulenin hemen altında bulunan taksi şoförleri kulenin üzerinde bir patlama olduğunu ve sonrasında başlarından aşağı demir parçalarının yağdığını söylüyor. Helikopterin kopan arka pervanesi taksicilerin on adım ötesinde bekleyen Tüyap’a ait servis minibüsünün çatısına çarpıyor. Neye uğradığını bile anlayamayan servis minibüsünün sürücüsü ise “beni Allah korudu” diyor.
Helikopterin ana pervanesi ise E-5 karayolu’ndan İstanbul istikametine seyreden bir otomobilin üzerine düştü. Tıpkı bir hızar gibi otomobilin çatısını çökerten pervane, otomobilden 100 metre ötede durdu. Neyseki otomobildeki vatandaşlara da birşey olmadı.
Ana pervanenin yanından ayrılıp Edirne istikametine doğru yürüyoruz. Yaklaşık 1 kilometre sonra E-5 karayolu İstanbul Edirne ve Edirne İstanbul güzergahının ortasında kalan bir gecekondu dikkatimizi çekiyor. Bu evde aynı aileden on kişi yaşıyor. Helikopterin kokpit kısmı ise bu evin 50 metre ötesine düştü. Evde yaşayan Semra hanım patlama ile birlikte helikopterin yanına koşmuş. Kazanın hemen ardından yaşananları da cep telefonu kamerası ise kaydetmiş. Diğer ev sakini ise “helikopter az kalsın evin çatısına düşüyordu. Son anda yön değiştirdi ve yola düştü” diyor.
Cenazeler helikopterin ana gövdesinde yani kokpitte bulundu. Ana gövdenin düştüğü E5 Edirne istikametinde ise şans eseri o sıra trafik yoktu. Görgü tanıkları, hem yaya hem de araç trafiği olan bir bölgeye gökten demir yığını yağmasına rağmen sadece helikopterdekilerin yaşamını yitirmesini “daha büyük bir facia yaşanabilirdi” diye yorumluyor.