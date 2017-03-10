Turgut Erat helikopter kazası faciasını anlattı

7 kişinin yaşamını yitirdiği kazada bilanço daha ağır olabilirdi. Çarpışmanın şiddetiyle gökyüzünde dağılan helikopterin parçaları mermi gibi vatandaşların üzerine yağdı. Arka pervane Tüyap önünde bekleyen servis minibüsüne, ana pervane kaza mahalinden 1 kilometre uzakta seyir halindeki otomobilin üstüne, kokpit kısmı ise otoban kenarında 10 kişinin yaşadığı gecekondunun 50 metre yanına düştü. Kilometrelerce alana yayılan helikopterin parçalarının kimseye isabet etmemesi ile daha büyük bir facianın eşiğinden dönülmüş oldu.

7 kişinin yaşamını yitirdiği kazada bilanço daha ağır olabilirdi. Çarpışmanın şiddetiyle gökyüzünde dağılan helikopterin parçaları mermi gibi vatandaşların üzerine yağdı. Arka pervane Tüyap önünde bekleyen servis minibüsüne, ana pervane kaza mahalinden 1 kilometre uzakta seyir halindeki otomobilin üstüne, kokpit kısmı ise otoban kenarında 10 kişinin yaşadığı gecekondunun 50 metre yanına düştü. Kilometrelerce alana yayılan helikopterin parçalarının kimseye isabet etmemesi ile daha büyük bir facianın eşiğinden dönülmüş oldu.

Kaza mahali eskiden İstanbullu’nun Trakya tarafına giderken “İstanbul’dan çıktık” dediği yerde gerçekleşti. Ancak yaklaşık 10 yıl öncesine kadar tarlalardan ibaret olan bölge şimdi yerleşim yeri ve otoyol yoğunluğuna sahip. Üstelik helikopterin çarptığı kulenin dibinde her hafta yüz bini aşkın vatandaşı ağırlayan Tüyap Fuar Merkezi var. Çarpmanın etkisiyle yüzlerce parçaya ayrılan helikopterin parçalarının kimseye isabet etmemesi ise büyük bir facianın yaşanmamasına neden oldu.

“PERVANE YANIMDAN GEÇTİ MİNİBÜSE ÇARPTI”

Helikopterin çarptığı kulenin hemen altında bulunan taksi şoförleri kulenin üzerinde bir patlama olduğunu ve sonrasında başlarından aşağı demir parçalarının yağdığını söylüyor. Helikopterin kopan arka pervanesi taksicilerin on adım ötesinde bekleyen Tüyap’a ait servis minibüsünün çatısına çarpıyor. Neye uğradığını bile anlayamayan servis minibüsünün sürücüsü ise “beni Allah korudu” diyor.

ANA PERVANE OTOMOBİLİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Helikopterin ana pervanesi ise E-5 karayolu’ndan İstanbul istikametine seyreden bir otomobilin üzerine düştü. Tıpkı bir hızar gibi otomobilin çatısını çökerten pervane, otomobilden 100 metre ötede durdu. Neyseki otomobildeki vatandaşlara da birşey olmadı.

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“OĞLUM HELİKOPTER AZ DAHA BAŞIMIZA DÜŞÜYORDU”

Ana pervanenin yanından ayrılıp Edirne istikametine doğru yürüyoruz. Yaklaşık 1 kilometre sonra E-5 karayolu İstanbul Edirne ve Edirne İstanbul güzergahının ortasında kalan bir gecekondu dikkatimizi çekiyor. Bu evde aynı aileden on kişi yaşıyor. Helikopterin kokpit kısmı ise bu evin 50 metre ötesine düştü. Evde yaşayan Semra hanım patlama ile birlikte helikopterin yanına koşmuş. Kazanın hemen ardından yaşananları da cep telefonu kamerası ise kaydetmiş. Diğer ev sakini ise “helikopter az kalsın evin çatısına düşüyordu. Son anda yön değiştirdi ve yola düştü” diyor.

ANA GÖVDE DÜŞTÜĞÜ SIRADA YOLDA ARAÇ YOKTU

Cenazeler helikopterin ana gövdesinde yani kokpitte bulundu. Ana gövdenin düştüğü E5 Edirne istikametinde ise şans eseri o sıra trafik yoktu. Görgü tanıkları, hem yaya hem de araç trafiği olan bir bölgeye gökten demir yığını yağmasına rağmen sadece helikopterdekilerin yaşamını yitirmesini “daha büyük bir facia yaşanabilirdi” diye yorumluyor.