Turhal’a şehit ateşi düştü

Şırnak'ın Uludere İlçesi'nde PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan 3 askerden 35 yaşındaki Astsubay Şenel Ağıl'ın acı haberi, memleketi Tokat'ın Turhal ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı.

Turhal ilçe merkezindeki Fatih Mahallesi, Torunoğlu Sokak’ta oturan Sevim-Mustafa Ağıl çiftine acı haberi İlçe Kaymakamı Ahmet Süheyl Üçer ve Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, sağlık görevlileri eşliğinde verdi. Acı haber sonrası, Ağıl çifti üç çocuklarından en büyükleri olan Astsubay Şenel Ağıl’ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı. Tek katlı evde oturan Ağıl çiftinin evine akrabaları ve mahalle sakinleri akın ederek başsağlığı diledi. Evin balkonuna Türk Bayrağı asılırken, sağlık ekibi ise evin önünde hazır bekletiliyor. Belediye tarafından evin önünde taziye çadırı kuruldu.

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Evli ve iki çocuk babası olan şehit Astsubay Şenel Ağıl’ın eşi Nermin Ağıl’ın ise acı haberi bayram ziyareti için gittiği memleketi Sinop’un Boyabat ilçesinde öğrendiği belirtildi. Şehit Jandarma Astsubay Şenel Ağıl’ın kardeşi, Şaban Ağıl’ın da Şırnak’ta astsubay olarak görev yaptığı öğrenildi.

Aynı mahallede oturan ailenin komşusu Hüseyin Şakrak, ”Maalesef duyar duymaz çok üzüldük. Mahallemizin çocuğuydu. Elimizde büyüdü, düğününü yaptık, 2 çocuğu vardı. Maalesef üzücü haberini aldık'' dedi.

Şehit Şenel Ağıl, yarın öğle namazı sonrası Turhal’da düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek. DHA