Türk askerine İdlib yolu

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar...

“İdlib’e Türk ve Rus askeri konuşlanabilir” diyen Kalın, Suriye’deki gelişmeler konusunda ise “ABD, Suriye’nin güneyinde olacak” dedi.

İDLİB PLANI

İbrahim Kalın, “Muhtemelen İdlib bölgesinde ağırlıklı olarak bizler ve Ruslar, Şam etrafında ağırlıklı olarak Rusya-İran, güneyde Deraa bölgesinde Ürdün’ün ve Amerikalıların içinde yer alacağı bir mekanizma üzerinde çalışılıyor. Hatta Rusların bir önerisi var, belki Kırgızlar, Kazaklar belirli sayılarda güç gönderebilirler” dedi.

KATAR KRİZİ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Katar’da açılması planlanan asker üs için ise “Genelkurmay planıyla yürüyecek” dedi.

Kalın Katar krizi konusunda ise “Dört ülke Katar’a taleplerini iletecek” ifadelerini kullandı, “Katar tarafına Kuveyt üzerinden bir liste ulaştırılacak. Burada somut talepler ve Katar’ın yapması gerekenler olacak. Ağırlıklı olarak Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır olmak üzere dört ülke, taleplerini ileteceklerini ifade ettiler. Muhtemelen önümüzdeki birkaç gün içerisinde bu talep listesi Katar tarafına iletilecek. Tabii biz de takip edeceğiz” diye konuştu.

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