Türk Bayrağı’nı bile ‘Evet’e alet ettiler

Referandumda “Hayır” diyeceklerini açıklayanların başına gelmeyen kalmazken, “Evet” propagandası tam gaz devam ediyor.

Manisa'nın Turgutlu İlçesi'nde yaşayan 63 yaşındaki F.K., evinin balkonuna üzerine ‘Evet' kelimesini işlediği Türk Bayrağı astı. 80×120 santimetre ebatındaki bayrak, bazı vatandaşların tepkisine neden oldu. Bayrağın üzerine bu şekilde işleme yapılmasının Bayrak Kanunu'na aykırı olduğunu belirten vatandaşlardan Mahmut Var, “Türk Bayrağı'nın bu şekilde siyaset malzemesi yapılmasını kınıyorum” diyerek tepkisini dile getirdi. Bayrağı asan F.K. ise “Türk Bayrağı bizim. Referandum olacak, ‘hayır' diyen de ‘evet' diyen de Türk Bayrağı taşıyor. İşte olay bu kadar basit” diyerek, tepkilerin yersiz olduğunu söyledi. Doğan ÇİZMECİ (DHA)