Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Türk Bayrağı’nı bile ‘Evet’e alet ettiler

Referandumda “Hayır” diyeceklerini açıklayanların başına gelmeyen kalmazken, “Evet” propagandası tam gaz devam ediyor.
02:5722 Şubat 2017
Gündem
Türk Bayrağı’nı bile ‘Evet’e alet ettiler
Referandumda “Hayır” diyeceklerini açıklayanların başına gelmeyen kalmazken, “Evet” propagandası tam gaz devam ediyor.

Manisa'nın Turgutlu İlçesi'nde yaşayan 63 yaşındaki F.K., evinin balkonuna üzerine ‘Evet' kelimesini işlediği Türk Bayrağı astı. 80×120 santimetre ebatındaki bayrak, bazı vatandaşların tepkisine neden oldu. Bayrağın üzerine bu şekilde işleme yapılmasının Bayrak Kanunu'na aykırı olduğunu belirten vatandaşlardan Mahmut Var, “Türk Bayrağı'nın bu şekilde siyaset malzemesi yapılmasını kınıyorum” diyerek tepkisini dile getirdi. Bayrağı asan F.K. ise “Türk Bayrağı bizim. Referandum olacak, ‘hayır' diyen de ‘evet' diyen de Türk Bayrağı taşıyor. İşte olay bu kadar basit” diyerek, tepkilerin yersiz olduğunu söyledi. Doğan ÇİZMECİ (DHA)

Ev alacakların mutlaka dikkat etmesi gereken 6 müthiş detay
Keşfet

Ev alacakların mutlaka dikkat etmesi gereken 6 müthiş detay

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar