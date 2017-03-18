Türk bayrağını indirip Osmanlı bayrağı çektiler

Bursa'nın Karacabey İlçesi'nde gönderdeki Türk bayrağının indirilerek yerine Osmanlı bayrağının çekilmesi büyük tepkiyle karşılandı. İlçedeki 'bayrak krizi' Osmanlı bayrağının indirilip yerine yeniden Türk bayrağının çekilmesiyle sona erdi.

Bursa'nın Karacabey İlçesi'nde gönderdeki Türk bayrağının indirilerek yerine Osmanlı bayrağının çekilmesi büyük tepkiyle karşılandı. İlçedeki 'bayrak krizi' Osmanlı bayrağının indirilip yerine yeniden Türk bayrağının çekilmesiyle sona erdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun dün Tarım Fuarı’nı ziyaret için ilçeye gelmeden önce bir dizi hazırlık yapıldı. Bir belediye görevlisi Soğan Pazarı önündeki iki direkte asılan Türk bayrağı ile Karacabey Belediyesi’nin flamasını değiştirdi. Çevredekiler, bayrak ve flamanın eskidiği için yenilendiğini düşünen çevredekiler bir süre sonra Türk bayrağı yerine Osmanlı bayrağının asıldığını fark etti.

Olaya gösterilen tepki bir anda sosyal medyaya da yansırken, belediye görevlileri gelip Osmanlı bayrağını indirdi ve Türk bayrağını yeniden göndere çekti. Böylece Karacabey’de ‘bayrak krizi’ son buldu.

BELEDİYE BAŞKANI: ART NİYET YOK

Karacabey Belediye Başkanı Ak Partili Ali Özkan, olayda art niyet olmadığını, 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 102’nci Yıldönümü törenleri nedeniyle ilçedeki eski bayrakları yenileriyle değiştirirken görevlinin Türk bayrağına benzeyen Osmanlı bayrağını yanlışlıkla astığını söyledi. Başkan Özkan, DHA’ya yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“İlçemizdeki bulunan Küçük Sanayi girişinde 16 Türk Devleti bayrakları bulunuyor. Bunlardan biri de Osmanlı bayrağı. Bugün yapılacak Çanakkale Şehitlerini anma yıldönümü töreni nedeniyle ilçedeki eskiyen tüm bayraklarını değiştirmek istedik. Belediyede çalışan bir görevli, Türk bayrağına benzediği için yanlışlıkla Osmanlı bayrağı asmış. Amirinin talimatı ile bayrak hemen indirilip yerine Türk bayrağı asıldı. Görevli hakkında iç soruşturma başlattık. Olayda art niyet olduğunu sanmıyorum.”

DHA