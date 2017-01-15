‘Türk bayrağının yanında başka bayrağa izin vermeyiz’

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Türk bayrağının yanında ne bir parti bayrağı ne de başka bayrağa izin vermeyiz, vermemiz söz konusu değildir. Cumhurbaşkanlığı'nda, devletin bakanlıklarında, kurum ve kuruluşların tamamında dalgalanacak olan ay yıldızlı al bayrağımızdır” dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Türk bayrağının yanında ne bir parti bayrağı ne de başka bayrağa izin vermeyiz, vermemiz söz konusu değildir. Cumhurbaşkanlığı'nda, devletin bakanlıklarında, kurum ve kuruluşların tamamında dalgalanacak olan ay yıldızlı al bayrağımızdır” dedi.

Bozdağ, TBMM Genel Kurulu'nda 17. Madde üzerinde konuştu. Bozdağ, cumhurbaşkanlığı sistemine karşı çıktığı için gözaltına alınan kişilerin olup olmadığına ilişkin olarak, “Cumhurbaşkanlığı sistemine karşı çıktığı için gözaltına alınan kimse yok, takibata uğrayan kimse yok. İsnat edilen suç başka. Ama cumhurbaşkanlığı sistemine ‘hayır' dedi, ağır eleştiri yaptı diye takdim ederseniz fevkalade yanlış yaparsınız. Adı cumhurbaşkanlığı sisteminde başbakan kalkıyor, şunlar kalkıyor, bunlar kalkıyor, doğru. Cumhurbaşkanlığı sistemi yürütme ve yasamayı birbirinden ayıran, yürütmeyi cumhurbaşkanı eliyle ve onun kuracağı kabine ile cumhurbaşkanına veren yeni bir sistem öngörüyor. Cumhurbaşkanı yardımcıları, bakanlar var. Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanacak. Bakanlar bugünkü gibi varlığını sürdürecek. Cumhurbaşkanı yardımcıları varlığını sürdürecek” ifadelerini kullandı.

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Teklife gönül rahatlığı ile ‘evet' diyeceğini söyleyen Bozdağ, “Türkiye'nin ve Türk milletinin istiklali, istikbali, istikrarı için ‘evet' diyorum. Geleceğimizde daha büyük bir Türkiye'de, daha büyük refah içerisinde insanlarımızın mutlu, huzurlu biçimde yaşaması için ‘evet' diyorum. Yasama ve yürütmeyi tam ayırdığı için ‘evet' diyorum. Güçlü yasama, güçlü yasama denetimi, güçlü yasama üyeliği, güçlü yürütme kurduğu için ‘evet' diyorum” şeklinde konuştu.

“Türk bayrağının yanında bayrak olacak mı” sorusuna ise Bozdağ, “Türk bayrağının yanında ne bir parti bayrağı ne de başka bayrağa izin vermeyiz, vermemiz söz konusu değildir. Cumhurbaşkanlığı’nda, devletin bakanlıklarında, kurum ve kuruluşların tamamında dalgalanacak olan ay yıldızlı al bayrağımızdır” yanıtını verdi.

İHA