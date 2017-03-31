Türk Boyları Konfederasyonu da ‘hayır’ dedi

Yurt genelinde 436 dernek, 12 federasyonun bağlı olduğu Türk Boyları Konfederasyonu Genel Başkanı Durhasan Koca, 16 Nisan’da yapılacak halk oylamasında “hayır” diyeceklerini belirtti.

Türk Boyları Konfederasyonu, Ertuğrulgazi Kültür dernekleri Konfederasyonu, Oğuzboyu Kültür Dernekleri Konfederasyonu, Toplumsal Düşünce Derneği, Türk Hareketi derneği, Yörükler Türkmenler Kültür Derneği, Tüm Anadolu Şehit ve Gazi Yakınları Derneği, Türk Aydınları Vakfı'nın oluşturduğu “Milli İrade Platformu” halk oylaması için “hayırda hayır vardır” sloganını kullanıyor. Platform üyelerinden Durhasan Koca, Fethi Bolayır, eski Milletvekili Yusuf Bacanlı, eski genel müdür Nazım Yüksel, SÖZCÜ'yü ziyaretinde, seçmenleri mutlaka oy kullanmasını istediler. SÖZCÜ Ankara Temsilcisine geleneksel kefiye takan Koca, “Sandığa gitmemek, oy kullanmamak sorumluluktan kaçmaktır. Sandığa gidip oy kullanmak vakan borcudur. Bu görevi hayırla yerine getirelim” dedi. Toplumsal Düşünce -Derneği Başkanı Fethi Bolayır, halk oylamasının parti değil, ülke meselesi olduğunu belirtti.