Türk hackerlar Üsküdar’da toplandı

Evimizdeki internete bağlı cihazların bizi izleyebileceğinin ortaya çıktığı bu günlerde Türkiye’nin “Beyaz şapkalı” hackerları Üsküdar’da toplandı. Sosyal medya üzerinde “Cezeri Siber Güvenlik Akademisi” adıyla örgütlenen hackerlar, yapılan konferansta kötü yazılımlarla nasıl başa çıkalacağını tartıştılar.

Evimizdeki internete bağlı cihazların bizi izleyebileceğinin ortaya çıktığı bu günlerde Türkiye’nin “Beyaz şapkalı” hackerları Üsküdar’da toplandı. Sosyal medya üzerinde “Cezeri Siber Güvenlik Akademisi” adıyla örgütlenen hackerlar, yapılan konferansta kötü yazılımlarla nasıl başa çıkalacağını tartıştılar.

Üsküdar, Bağlarbaşı , Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıya Türkiye'nin her yerinde gelen Siber güvenlik uzmanları ve kendilerine “Beyaz Şapkalı” hackerlar olarak adlandırılan çok sayıda kişi katıldı. Toplantıya katılan hackerlar, yerli yazılımlar, kriptoloji, Ulusal Güvenlik çözümleri , evdeki internete bağlı akıllı cihazların kötü yazılımlardan korunması konusunda gün boyu fikir alışverişinde bulundular.

“KÖTÜ HACKER OLACAKLARINA ONLARI SİBER GÜVENLİK UZMANI YAPIYORUZ”

Cezeri Siber Güvenlik Akademisinin kurucusu Osman Doğan, internetin ve akıllı cihazların hayatımızın her alanına girdiği günümüzde insanların, kurumların ve devletin çok dikkatli olması gerektiğini söyleyerek “Bizler tamamen gönüllüyüz. İnternet ortamında oluşturduğumuz sınıflarda hiçbir ücret almadan personel yetiştirmeye çalışıyoruz. Kendi başlarına kaldıklarında kötü birer hacker'a dönüşebilecek arkadaşlarımızı eğiterek birer uzman haline getiriyoruz.” dedi.

“YAKTIĞINIZ ATEŞLE YEMEKTE YAPABİLİRSİNİZ, ORMANI DA YAKABİLİRSİNİZ”

Siber Bilgi Güvenliği Uzmanı Osman Doğan “Bir ateş yaktığınızda yemek yapabilirsiniz. Ancak aynı ateşle ormanı'da yakabilirsiniz. Beyaz Şapkalı hackerlarla, siyah şapkalı hackerların farkı bu kadar büyük” dedi.

EVİMİZDEKİ “AKILLI” CİHAZLARA DİKKAT ÇEKTİ

Geçtiğimiz günlerde Wikilieaks'te yayınlanan CIA’in siber savaş taktiklerini açığa vuran belgelerle ilgili konuşun Osman Doğan “Evimizdeki internete bağlı buzdolapı, televizyon, çamaşır makineleri kötü yazılımlarla sahibine karşı birer silaha dönüşebilir. İnternete bağlı her türlü cihaza kötü yazılım yüklenebilir. Bunun olduğunu da zaten bu belgelerden görebiliyoruz.” dedi.

KRİPTO UZMANI SİBEL KARA “ŞİFRELEME ÇOK ÖNEMLİ”

Öte yandan Şifreleme ve Kripto uzmanı Sibel Kara evimizdeki cihazlarla alabileceğimiz önlemleri açıkladı. Sibel Kara “Bu konuda en önemli adım. Kulladığımız internet bağlantısının şifresidir. Buna çok önem vermeliyiz. Mutlaka çok uzun, küçük büyük harfler hatta noktalama işaretlerinden oluşan bir şifremiz olmalı. Bu şifre kırıldığında artık yapacak bir şey kalmıyor” dedi.

DHA