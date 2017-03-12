Türk Konfederasyonu’ndan oturma eylemi!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatı üzerine Hollanda'daki Türk federasyonlarına bağlı gruplar Rotterdam Havaalanı'nda oturma eylemi başlattı.

Hollanda’nın skandal bir kararla Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun uçağına iniş izni vermemesi üzerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Avrupa Türk Konfederasyonu Genel Başkanı Cemal Çetin’le acil bir telefon görüşmesi yaptı.

MHP’DEN AÇIKLAMA

Görüşmenin ardından MHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamada, “Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, Avrupa Türk Konfederasyonu Genel Başkanı Cemal Çetin ile yaptığı görüşme sonrasında, Dışişleri Bakanımız Hollanda'da hangi havalananına inmeyi planlıyorlarsa oradaki konfederasyonumuz ve konfederasyonumuza bağlı federasyonlarımız, Hollanda yasalarına uygun olan protesto tavrı olarak oturma eylemi yapma kararı almışlardır” denildi.

Bu gelişmelerin ardından Türkiye saati ile 23:00 civarında Rotterdam Havaalanı’nda toplanmaya başlayan Avrupa Türk Konfederasyonu üyesi Türkler burada oturma eylemi başlattı. Eylem halen devam ediyor.