Türk Polis Teşkilatının 172. Yıl Dönümü tüm yurtta çeşitli etkinliklerle kutlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım başta olmak üzere siyasiler Türk Polis Teşkilatı için kutlama mesajı yayınladı.

Türk Polis Teşkilatının 172. Yıl Dönümü yurtta çeşitli etkinliklerle kutlandı. Atatürk heykeline konulan çelengin ardından şehitler için saygı duruşunda bulunulan törenlerde İstiklal Marşı okundu. Türk Polis Teşkilatı’nın 172. Yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle başta Cumhurbaşkanı Erdoğan, Binali Yıldırım olmak üzere siyasiler tebrik mesajı yayınladı.

EMNİYET’TEN SÜRPRİZ

İzmir’de Çeşme Emniyet Müdürü Hüseyin Yılmazer, Polis Haftası nedeniyle, down sendromlu çocuklara ziyarette bulunup, polis giysileri giydirerek hoş bir sürpriz yaptı.

KAYSERi’DE ‘GÜVEN ABİ’ VE ‘HUZUR ABİ’ İLE KUTLAMA

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 172. yıl dönümü dolayısıyla Kayseri'de çeşitli etkinlikler düzenlendi. İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktıktan sonra Vali Süleyman Kamçı'yı ziyaret etti. Kayseri Valisi Süleyman Kamçı ve Kayseri İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular daha sonra, kent meydanında açılan stantları gezdi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nün standını ziyaret eden Vali Kamçı, burada maskot Güven abi ve Huzur abla ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Yaptığı sosyal sorumluluk projeleri ile girilen yarışmada Türkiye birincisi olan Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personellerini tebrik eden Vali Kamçı, çalışmalarında başarılar diledi.

İL EMNİYET MÜDÜRÜ ATATÜRK ANITI'NA ÇELENK BIRAKTI

İstanbul Emniyeti tarafından, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıldönümü olarak kutlanan 10 Nisan “Polis Günü” dolayısıyla, Taksim Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi. İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan'ın anıta çelenk bıraktığı törende, yaptığı konuşmada “Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten inançlı insanların karşısında hiçbir engelin duramayacağını öğrendik” dedi.

KUTLAMA MESAJI

İstanbul'daki görev arkadaşları için de bir mesaj yayınlayan Dr. Mustafa Çalışkan, polis teşkilatının mazlumdan yana olduğunu zalimin karşısında durduğunu belirterek, “Gücünü halktan ve kanunlardan alan Polis teşkilatımız milletinin de karakteri gereği daima mazlumların, muhtaçların yanında, zorbaların ve hainlerin karşısında mücadelesini sürdürmüştür. Bu kutlu mücadele, 15 Temmuz gecesi hain teröristlerin darbe girişiminin engellenmesinde gösterilen takdire şayan tavırla perçinlenmiştir. Aklını ve iradesini birtakım kendini bilmez meczupların kucağına bırakarak onların peşinden gidenler önce Allah'a sonra da aziz milletimize ihanet etmişlerdir. Bu ihanet dolu girişimin bertaraf edilmesinde canı pahasına mücadele eden siz değerli meslektaşlarımla omuz omuza görev yapmaktan büyük onur ve gurur duyuyorum. Bu duygu ve düşünceler ile Polis Teşkilatımızın 172. Yılını kutluyor, aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun…” ifadelerine yer verdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN TEBRİK MESAJI

SAYIN SELAMİ ALTINOK

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ

Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin, ülkemizin huzur, güven ve istikrarının güvencesi Türk Polis Teşkilatı'nın 172. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum.

Hukukun üstünlüğünü, insan haklarına saygıyı ve demokratik toplum düzeninin devamını kendine ilke edinen, Anayasa ve yasalara sadakatle gece-gündüz fedakarca görev yapan Emniyet Teşkilatımız, halkımızın güvenle sığındığı bir şefkat kapısıdır.

Toplumda huzur ve güven ortamının sağlanması, kamu düzeninin korunması, suç önleyici tedbirlerin alınması ve faillerin adalete teslim edilmesi gibi hayati önemi haiz görevleri yerine getiren Türk Polis Teşkilatı, vatandaşlarımızla omuz omuza geçen 172 yılın bilgi ve tecrübesiyle hizmet kalitesini her geçen gün artırmaktadır.

Büyük fedakarlık, sabır, cesaret ve kahramanlıkla, aziz milletimizin, barış ve emniyet içinde yaşaması için üstün bir vazife anlayışıyla hizmet veren Emniyet Teşkilatımız, terör ve örgütlü suçlarla mücadelede ortaya koyduğu başarıyla hepimizi gururlandırmaktadır.

Türk Polis Teşkilatımız, hakka, hukuka, vicdana ve ahlaka uygun şekilde görev yapan emniyet görevlilerimiz sayesinde, milletimizin huzur ve güven kaynağı olmaya devam etmektedir.

Türk Polis Teşkilatımızın kuruluş yıl dönümü vesilesiyle, görevleri başında şehit düşen kahraman polislerimize Allah’tan rahmet niyaz ediyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Tüm Emniyet mensuplarımıza başarılar diliyor, kendilerini en kalbi duygularımla selamlıyorum.

BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM’DAN MESAJ

Emniyet Teşkilatımızın 172. kuruluş yıldönümünü en içten dileklerimle kutluyorum.

Devletimizin temel unsurlarından biri olan Emniyet Teşkilatımız, halkımızın huzur ve güven içinde yaşaması, kamu düzeninin temini,hukukun tesisi ve insan haklarının korunmasına dair görevlerini büyük bir fedakârlıkla yerine getirmektedir.

Türk Polisi, terörle ve örgütlü suçlarla yürüttüğü mücadelenin yanı sıra;suçun önlenmesi, olayların aydınlatılması ve faillerin yakalanmasındaki üstün başarılarıyla halkımızın güven ve takdirlerine mazhar olmuştur.

Her türlü suç ve suçluyla mücadele edebilmek için sektördeki yeni teknolojilerin takibine büyük önem veren Emniyet Teşkilatımız, sadece yurt içinde değil, yurt dışında da gurur verici başarılara imza atmaktadır.

Emniyet Teşkilatımızın demokrasimize sahip çıkmak üzere vermiş olduğu cansiperane mücadele, 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünü engelleyen en etkili unsurlardan biri olmuştur.

Bu vesileyle vatan için canlarını feda etmiş olan bütün şehitlerimizi hürmetle, rahmetle, minnetle yâd ediyorum.

Gazilerimize sıhhat, afiyet ve uzun ömürler diliyorum.

Türkiye, demokrasi, hukuk, adalet ve özgürlükler konusunda tavizsiz bir duruş sergiledikçe; darbe teşebbüsleriyle, vesayet arayışlarıyla, terörle, tedhişle ülkemizi zayıf düşürmeye çalışan güç odakları emellerine asla ulaşamayacak, millet-devlet kenetlenmesi karşısında mutlaka hezimete uğrayacaklardır.

Türk Polis Teşkilatımızın büyük bir fedakârlık ve hizmet aşkıyla çalışan bütün mensuplarına başarılar diliyor, selam ve sevgilerimi iletiyorum.

İSTANBUL VALİSİ VASİP ŞAHİN’DEN “POLİS HAFTASI” MESAJI

İstanbul Valisi Vasip Şahin, sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı açıklamada Polis Haftası’nı kutladı. Vali Şahin, yaptığı açıklamada, “Kurulduğu günden bugüne, Ülkemizve bölgemizin sesini dünyaya duyuran Anadolu Ajansının 97.kuruluş yıldönümünü kutluyor, başarılar diliyorum.”