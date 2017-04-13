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Pasaportlara damga zorunluluğu geldi

İçişleri Bakanlığı tarafından sınır kapılarına 10 Nisan 2017 tarihi itibarı ile gönderilen bir genelge üzerine istisnasız tüm Türk vatandaşlarının yurt dışı giriş ve çıkışlarında pasaportlarına damga vurulması zorunluluğu getirildi.

14:5513 Nisan 2017
Gündem
Pasaportlara damga zorunluluğu geldi
İçişleri Bakanlığı tarafından sınır kapılarına 10 Nisan 2017 tarihi itibarı ile gönderilen bir genelge üzerine istisnasız tüm Türk vatandaşlarının yurt dışı giriş ve çıkışlarında pasaportlarına damga vurulması zorunluluğu getirildi.

Bu tarihten önceki uygulamaya göre, erkek Türk vatandaşlarından 20-40 yaş arasında olup da askerlik yaptığını belgeleyemeyen Türk vatandaşlarına damga zorunluluğu vardı. Askerlik yaptığını belgeleyenlerin pasaportlarına isteğe göre damga vurulurken, 40 yaş üstü erkek yolcuların pasaportlarına ise belge gösterme zorunluğu olmadan isteklerine  göre damga vuruluyordu. Kadın vatandaşların ise hiç damga zorunluluğu yoktu ancak isterlerse pasaportlarına damga vuruluyordu. Yetkililer, 10 Nisan 2017'de İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelge ile kadın erkek istisnasız tüm Türk vatandaşlarının giriş ve çıkışlarında pasaportlarına damga vurulması zorunluluğunun getirildiğini belirttiler.

DHA

Son güncelleme: 15:4613.04.2017
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