BTK’dan dev hizmet! Erdoğan telefonda

15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü tüm yurtta anılmaya devam ederken, gece saat 00.00’ı geçtiğinde cep telefonlarında yeni bir uygulamaya gidildi.

Mobil telefonlarından arama yapmak isteyen kullanıcılara ilk olarak cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesli mesajı dinletildi. Erdoğan mesajında, “Cumhurbaşkanınız olarak 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik gününüzü tebrik ediyor, şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sıhhat ve afiyet diliyorum” ifadelerini kullandı.

UYGULAMA BTK'DAN

Uygulamanın ilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) koordinasyonu ile Türk Telekom, Turkcell, Vodafone aboneleri için hazırlandığı belirtildi.

BTK Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan yapılan çalışma ile ilgili açıklama yaparken; “Milletimize, milli irademize, vatanımızın birliğine yönelen her tehdidin karşısında insanımızın yanında ve hizmetindeyiz. 15 Temmuz'a mührünü vuran video konferans konuşmalarından, birbirimizden haberdar olduğumuz sosyal medya paylaşımlarına kadar iletişimin bütün dilleri ile her türlü darbe ve işgalin karşısındayız” dedi.

İletişimin kesintisiz olmasının önemine dikkat çeken Sayan “Her koşulda bunu sağlamak için başta Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone olmak üzere 460 lisanslı operatörümüz ile birlikte yüksek bir gayretle çalıştığımızı ve her zaman milletimizin emrinde olduğumuzu belirtmek isteriz” diye konuştu.

CHP’Lİ ERDOĞDU İSYAN ETTİ

CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, BTK’dan yapılan bu uygulamaya isyan etti. Erdoğdu Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Yeter be… Telefonda bile karşımıza çıkıyor… Bu kadar hakaretin üstüne bu nedir be… Kabus gibi…” dedi.

İŞTE BTK’DAN YAPILAN AÇIKLAMA

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) koordinasyonu ile, 15 Temmuz hain darbe girişiminin sene-i devriyesi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü nedeniyle Türk Telekom, Turkcell, Vodafone aboneleri büyük bir sürprizle karşılaştı.

Bugün saat 24'te tüm mobil operatörlerden başlatılan çağrılarda aboneler sürpriz bir sesle karşılaştı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın “Cumhurbaşkanınız olarak 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik gününüzü tebrik ediyor. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerime sıhhat ve afiyet diliyorum.” sesli mesajı tüm aramalar öncesi vatandaşımıza sürpriz oldu.

Cumhurbaşkanımız 15 Temmuz darbe girişiminde inançları, vatanları, bayrakları, özgürlükleri, gelecekleri için darbecilere meydan okurken hayatlarını kaybeden şehitlerimize rahmet, yaralanan gazilerimize sıhhat ve afiyet diledi.

BTK Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan yapılan çalışma ile ilgili açıklama yaparken; “Milletimize, milli irademize, vatanımızın birliğine yönelen her tehdidin karşısında insanımızın yanında ve hizmetindeyiz. 15 Temmuz'a mührünü vuran video konferans konuşmalarından, birbirimizden haberdar olduğumuz sosyal medya paylaşımlarına kadar iletişimin bütün dilleri ile her türlü darbe ve işgalin karşısındayız.” dedi.

Bu vesile ile bir yıl önce 15 Temmuz gününde de yaşandığı gibi iletişimin kesintisiz olmasının önemine dikkat çeken Sayan: “Her koşulda bunu sağlamak için başta Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone olmak üzere 460 lisanslı operatörümüz ile birlikte yüksek bir gayretle çalıştığımızı ve her zaman milletimizin emrinde olduğumuzu belirtmek isteriz.” dedi.