AKP hükümeti, 15 yıldır yapmadığı yaptı

AKP hükümeti, 15 yıllık iktidarı boyunca yapmadığını yaptı; Daha önce Yargıtay tarafından cezaları onanmış vekillerin fezlekeleri Başbakanlık'ta tutulurken, HDP eş Başkanı ve Van Milletvekili Figen Yüksekdağ'ın "ceza onama tezkeresini" TBMM'ye gönderdi. TBMM'de tezkerenin okunmasının ardından da resmen Yüksekdağ'ın vekilliği düşmüş oldu.

AKP hükümeti, 15 yıllık iktidarı boyunca yapmadığını yaptı; Daha önce Yargıtay tarafından cezaları onanmış vekillerin fezlekeleri Başbakanlık'ta tutulurken, HDP eş Başkanı ve Van Milletvekili Figen Yüksekdağ'ın "ceza onama tezkeresini" TBMM'ye gönderdi. TBMM'de tezkerenin okunmasının ardından da resmen Yüksekdağ'ın vekilliği düşmüş oldu.

AKP hükümetinin ,daha önce benzer durumda olan vekiller hakkındaki onaylanmış kararlara ilişkin tezkereleri “sümen altı” ederken, Yüksekdağ’ınkini TBMM’ye gönderip, işleme koydurması, “referandum öncesi kararsız MHP’li seçmene jest” olarak yorumlandı.

Anayasa uyarınca bir milletvekilinin aldığı hapis cezası nedeniyle vekilliğinin düşmesi için, ilgili alt mahkeme kararının Yargıtay tarafından onanması gerekiyor.

Ancak sadece Yargıtay’ın onama kararı vermesi de yetmiyor; vekilliğin resmen düşmesi için başbakanlığın, Yargıtay’ın onama kararına ilişkin fezlekeyi TBMM’ye göndermesi, TBMM’de bu kararın Genel Kurul’da okunması gerekiyor.

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Ancak Yargıtay’ın onama kararı Genel Kurul’da okunursa, ilgili milletvekilinin vekilliği düşüyor.

Anayasa’nın ilgili 84. maddesinde bu durum aynen şöyle anlatılıyor;

“Milletvekilliğinin kesin hüküm giyme veya kısıtlanma halinde düşmesi, bu husustaki kesin mahkeme kararının Genel Kurula bildirilmesiyle olur.”

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EYLÜL AYINDA ONANAN CEZA KARARI, REFERANDUMDAN HEMEN ÖNCE TBMM’YE GÖNDERİLDİ

Figen Yüksekdağ’ın vekilliğinin düşmesine yol açan Yargıtay onama kararı 22 Eylül 2016’da alındı.

Ancak Başbakanlık, ilgili onama kararını bugün sürpriz bir şekilde TBMM’ye göndererek, Genel Kurul’da okunmasının önünü açtı.

Yüksekdağ hakkında “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan 27 Kasım 2013 tarihinde hapis cezası verilmiş, Yargıtay da bu kararı 22 eylül 2016’da onaylayıp, kesinleştirilmişti.

BDP’Lİ KEMAL AKTAŞ, MHP’Lİ ENGİN ALAN ÖRNEKLERİ

AKP hükümetleri döneminde daha önce de BDP’li Kemal Aktaş ve MHP’li Engin Alan hakkında benzer durumlar yaşanmıştı. 2012’de, o dönemde BDP milletvekili olan Kemal Aktaş hakkında da Yargıtay tarafından 2 yıl bir aylık hapis cezası için onama kararı verilmişti. Ancak Aktaş’a ilişkin Yargıtay kararı, Başbakanlık’ta TBMM dönem sonuna kadar bekletilmiş, böylece Aktaş’ın vekilliğinin düşmesinin önüne geçilmişti.

Benzer bir durumu da 2013 yılında MHP’den vekil olan Engin Alan yaşamıştı. Alan hakkında da Balyoz davasından verilen 18 yıl hapis cezası da Yargıtay tarafından onamış, ancak Başbakanlık bu konudaki tezkereyi TBMM’ye göndermediği, TBMM Genel Kurulu’nda da tezkere okunmadığı için, Alan’ın vekilliği devam etmişti.

HDP’NİN 59 VEKİLİNDEN 50’Sİ HAKKINDA YARGILAMA SÜRÜYOR

HDP’nin Yüksekdağ ile birlikte 59 vekili vardı. Yüksekdağ’ın vekilliğinin düşürülmesi ile bu sayı 58’e düştü.

Milletvekillerinin belli bir süre içinde işledikleri suçlara ilişkin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin Anayasa değişikliği geçen yıl Mayıs ayında TBMM’den geçmişti.

Bu çerçevede TBMM’de temsil edilen dört partiden toplam 138 vekil hakkında,toplamda 675 dosyadan dokunulmazlık kalkmıştı.

Anayasa’nın 76. maddesi uyarınca, vekilliğin düşürülmesi belli suçlardan hüküm giymek gerekiyor.

CHP, AKP ve MHP’den farklı olarak, HDP’li vekillerden dokunulmazlıkları kaldırılanların çoğu, Anayasa’nın 76. maddesinde sayılan, vekilliğin düşürülmesine yol açan suçlardan yargılanıyorlar. Bu suçlar, Anayasa’nın 76. maddesinde şöyle sıralanıyor; “taksirli suçlar hariç toplam bir yıl veya daha fazla hapis ile ağır hapis cezasına hüküm giymiş olanlar; zimmet, ihtilâs, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlarla, kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, terör eylemlerine katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçlarından biriyle hüküm giymiş olanlar.”

ARA SEÇİM OLUR MU?

Yüksekdağ’ın vekilliğinin düşmesi, akılara “başka milletvekillerinin de vekillikleri düşer mi” sorusunu, buna bağlı olarak da ara seçim ihtimalini gündeme getirdi. Ara seçim olabilmesi için Anayasa’nın 78. maddesi gereği TBMM’de en az 28 sandalyenin boşalması gerekiyor.

Ancak vekiller hakkında Yargıtay tarafından kesin onama kararları ard arda gelse dahi, hükümetin bu kararları “sümen altı” yapıp, dönem sonuna kadar tutma, TBMM’ye göndermeyerek yürürlüğe sokmama yetkisi de bulunuyor.

Bu açıdan, vekilliği düşürülen parlamenter sayısının 28’e ulaşmasına izin verip vermemenin de, yargı kadar AKP hükümetinin de elinde olduğu ifade ediliyor.

HANGİ HDP’Lİ VEKİLİN, KAÇ DOSYASI VAR ?

Yüksekdağ’ın vekilliğinin düşürülmesi, gözlerin de HDP grubuna çevrilmesine neden oldu.

HDP’de dokunulmazlıkları kaldırılan ve yargılanan vekillerin adları ve yargılandıkları dosya sayıları şöyle;

Abdullah Zeydan (4), Altan Tan (13), Behçet Yıldırım (3), Burcu Çelik Özkan (1), Erol Dora (2), Ertuğrul Kürkcü (7 ), Faysal Sarıyıldız (9), Feleknas Uca (2), Çağlar Demirel (6), Figen Yüksekdağ Şenoğlu (11), Gülser Yıldırım (8), İbrahim Ayhan (6), İdris Baluken (15), Leyla Zana (8), Lezgin Botan (5), Nursel Aydoğan (39), Pervin Buldan (48), Saadet Becerekli (2), Selahattin Demirtaş (71), Selma Irmak (12), Sırrı Süreyya Önder (9), Tuğba Hezer Öztürk (7), Ferhat Encu (9), Ziya Pir (3), Mizgin Irgat (2), Alican Önlü (4), Hişyar Özsoy (2), Ahmet Yıldırım (2), Ali Atalan (1), Osman Baydemir (4), Nihat Akdoğan (7), Meral Danış Beştaş (3), İmam Taşçıer (23), Kadri Yıldırım ( 3), Dirayet Taşdemir (3), Berdan Öztürk (3), Ayşe Acar Başaran (11), Mehmet Ali Aslan (3), Adem Geveri (3), Leyla Birlik (8), Nadir Yıldırım (2), Aycan İrmez (5), Bedia Özgökçe Ertan (1), Mithat Sancar (1), Mehmet Emin Adıyaman (2).