Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden 5 garson gitti

TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın ameliyat olduğu hastanede, geçmiş olsun ziyareti için gelenlere servis yapmak için TBMM Başkanlığı'ndan 5 garson görevlendirildi.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın ameliyat olduğu hastanede, geçmiş olsun ziyareti için gelenlere servis yapmak için TBMM Başkanlığı'ndan 5 garson görevlendirildi.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman Ankara Güven hastanesinde ameliyat oldu. Dün akşam da yoğun bakımdan özel odaya çıkarıldı. Doktorlar, enfeksiyon riskine karşı İsmail Kahraman’a ziyaretçi yasağı koydu ancak yine de ziyaret için çok sayıda kişinin gelmesi ve ziyaretçilere hastanedeki görevlilerin yetişmemesi nedeniyle TBMM Başkanlığı’na bağlı 5 garson hastanede görevlendirildi.

GARSONLAR YETİŞMEYİNCE…

Güven Hastanesi’nin 5. katında TBMM Başkanı Kahraman’a geçmiş olsun ziyaretinde bulunanlar kabul ediliyor. Başkanın kızı Emine ve oğlu Fatih tarafından misafirlerle ilgileniliyor. Gelenlerin sayısının fazla olması nedeniyle hastanenin bu katında görevli garsonların yetişmemesi üzerine TBMM Başkanlığı’nda görevli 5 garson hastaneye getirildi. TBMM’de getirtilen garsonların geçmiş olsun ziyaretine gelenlere; çay, kahve, kuruyemiş ve çikolata ikram ettikleri öğrenildi. TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın odasına sadece aile bireyleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün gece saat 23.00 civarında hastaneye gelip İsmail Kahraman’a geçmiş olsun diledi.

Geçmiş olsun ziyaretine gelenler arasında görevdeki ve eski bakanlar, yeni-eski milletvekilleri çok sayıda bürokrat ve Kahraman’ın Rizeli hemşehrileri olduğu belirtildi. Geçmiş olsun ziyaretinde bulunanlar 5. kattaki ziyaret salonunda hazır bulunan ziyaretçi defterini de imzaladılar.

10 GÜN DAHA HASTANEDE KALACAK

4 gün önce ameliyat edilen TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın 10 gün daha hastanenin 3. katındaki VİP bölümünde kalacağı belirtildi. Doktor Murat Beyazıt tarafından ameliyat edilen Kahraman’ın ziyaretçi yasağının bu süre zarfında devam edeceği de belirtildi.

HASTANE: YEMEKLER TBMM’DEN DEĞİL

Öte yandan Kahraman’a geçmiş olsun ziyaretine gelenlere ikram edilen yemeklerin TBMM Başkanlığı’ndan getirilip servis edildiği öne sürüldü. Ancak hastane yetkilileri bunun doğru olmadığını açıkladı. Hastane yetkililerinden yapılan açıklamaya göre, TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın oğlu Fatih Kahraman’ın bir dönerciden kendi parasıyla döner getirtip ikram ettirdi.