Türkiye Erdoğan’ın o sözleriyle çalkalanmıştı! Açıklama geldi…

AKP Grup Başkanvekili Naci Bostancı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “15 Temmuz gecesi 50 milyonluk Türkiye'nin istikbalini kurtardık” sözlerindeki 50 milyonun sehven söylendiğini belirterek "Altında çapanoğlu aramanın manası yok” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın darbe girişimiyle ilgili “Biz, 15 Temmuz gecesi 250 kahramanı toprağa verdik, karşılığında 50 milyonluk Türkiye'nin istikbalini kurtardık” sözleri Meclis Genel Kurulu'nda da gündem oldu.

“ERDOĞAN’IN ANDIĞI 50 MİLYON KİMLERDİR”

Bu sözleri “büyük bir sorumsuzluk” olarak nitelendiren CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı; “Musibetler milletimizi birleştirir. Darbe teşebbüsünde de milletimiz tek vücut olmuştur. Ancak, 80 milyonluk Türkiye'de 30 milyon insanı yok saymak ve milleti bölmek vatanın birliğine ve bütünlüğüne alenen yapılmış bir saldırıdır. Cumhurbaşkanı'nın andığı 50 milyon kimlerdir? AKP ve MHP'ye oy verenlerin ve ailelerinin toplamı mıdır? Eğer böyleyse bu konuşmayla bölücülük yapılmış olmaz mı?” dedi.

“KAYITLAR SON DERECE AÇIK”

Atıcı'nın sözlerine AKP Grup Başkanvekili Naci Bostancı cevap verdi. Bostancı, “Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanımız her vesileyle 80 milyonun birliğini ve kardeşliğini ifade ediyor. Bu, kayıtlarda son derece açık” dedi.

“SAHVEN SÖYLENMİŞ…”

Gazete Duvar'da Nergis Demirkaya'nın haberine göre, CHP milletvekillerinin “Kayıtlara bakın 50 milyon diyor” tepkisi üzerine Bostancı, “Sehven söylenmiş bir “50 milyon”dur, altında çapanoğlu aramanın manası yoktur” yanıtı verdi.

“UMARIM DİL SÜRÇMESİDİR”

Bostancı'nın ardından tekrar söz alan CHP'li Atıcı, “Ben de bunun bir dil sürçmesi olduğuna inanmak istiyorum, umarım bir dil sürçmesidir” dedi.