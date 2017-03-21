Türkiye Finlandiya maçı ne zaman? Hangi kanalda? Türkiye Dünya Kupası yolunda!

2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri kapsamında oynanacak olan Türkiye Finlandiya maçı hangi gün oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak. Türkiye Finlandiya maçı tüm futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. İşte maçın ayrıntıları...

2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri kapsamında oynanacak olan Türkiye Finlandiya maçı hangi gün oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak. Türkiye Finlandiya maçı tüm futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. İşte maçın ayrıntıları...

Türkiye, Dünya Kupası yolunda Finlandiya’yla karşılaşacak. Türkiye Finlandiya maçı 24 Mart Cuma günü oynanacak. Türkiye Finlandiya maçı Antalya’da oynanacak. Dünya Kupası Elemeleri I Grubu’nda maça çıkacak olan millilerimizin maçını Jesus Gil Manzano yönetecek.

TÜRKİYE FİNLANDİYA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye Finlandiya maçı saat 20:00’da başlayacak ve TV 8 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. A Milli Takım, dün başlayan Belek kampındaki ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

MİLLİLER FİNLANDİYA’YA HAZIRLANIYOR

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim yönetiminde Sentıdo Zeynep Resort Hotel’in sahasında yapılan antrenmanda ay-yıldızlılar iki gruba ayrıldı. Arda Turan, Selçuk İnan, Oğuzhan Özyakup, Ömer Toprak, Gökhan Gönül, Serdar Gürler, Kaan Ayhan koşunun ardından ısınma hareketleri ile çalışmayı tamamladı. Diğer futbolcular ise koşunun ardından açma germe hareketleri ve pas çalışması yaptı. Ay-yıldızlılar antrenmanı yarı sahada 15’er dakikalık iki devreli çift kale maçla bitirdi. Maçta bir pozisyonda Cenk Tosun’un sert şutunu kaleci Onur güçlükle çeldi, kale çizgisi üzerinde topa kayarak Enes Ünal ve Çağlar Söyüncü hamle yaptı. Bu pozisyonda Çağlar’ın ayağı kale filelerine takıldı. İki futbolcusunu yerde gören Terim, oyuncularının yanına giderek kaldırdı. Belinde sakatlığı bulunan Cengiz Ünder antrenmana katılmadı. Emre Mor ve Emre Çolak’ın ilerleyen saatlerde kampa katılması bekleniyor. Öte yandan A Milli Takım, Finlandiya ile oynayacağı maçın hazırlıklarını 21 Mart Salı günü basına kapalı yapacağı antrenmanla sürdürecek.