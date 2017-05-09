Türkiye genelinde NarkoSokak Operasyonu

Emniyet Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde 81 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonun başarıyla tamamlandığına yönelik bir açıklama yaparak, değişik suçlardan aranan 1215 kişinin yakalandığını açıkladı

Açıklamada operasyonlarda çok sayıda tabanca, av tüfeği, mermi ile çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildiği de bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

‘Operasyonun birinci aşamasında, ihbar ve istihbari bilgilerin değerlendirilmesi neticesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik eş zamanlı şafak operasyonu yapıldı. 79 ilimizde alınan adli arama kararları doğrultusunda tespit edilen 907 farklı adreste 913 şüpheli şahsa yönelik gerçekleştirilen operasyona 1676 ekip, 118 dedektör köpek ve 7 bin 118 personel katıldı.

Operasyonun ikinci aşamasında 81 il genelinde 18.0020.00 saatleri arasında, uyuşturucu satışının yoğun bir şekilde yapıldığı mahalle ve sokaklarda Asayiş, Güvenlik, KOM, Özel Harekat, Terörle Mücadele ve çevik kuvvet birimlerinden oluşan karma unsurlarımızın da katıldığı helikopter destekli Narko-Sokak uygulaması gerçekleştirildi. Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok’un, Emniyet Genel Müdür Yardımcıları ve ilgili Daire Başkanları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Koordinasyon Merkezinden canlı olarak takip ettiği uygulamaya, 11 bin 373 personel, 2 bin 572 ekip, (2 bin 565’i kara, 7’si hava), 118 görev köpeği katıldı.

Narko-Sokak Operasyonunun her iki aşamasında yapılan çalışmalar sonucunda, yapılan aramalarda 30 bin 885 şüpheli şahıs incelenmiş olup çoğunluğu narkotik suçlardan aranan 1.045 şahıs ile GBT sorgusundan geçirilen 49 bin 173 şahıstan aranan 170 şahıs yakalandı.

907 ikamet, 2 bin 791 iş yeri ve 11 bin 414 araçta arama yapıldı. 64 adet tabanca, 108 adet av tüfeği, 1.635 adet mermi, 35 adet kesici-delici alet, 42 adet kurusıkı tabanca, 474 gr eroin, 173 kg esrar, 675 gr kokain, 3 bin 509 gr sentetik kannabionid, 194 gr metamfetamin, 2 kilo 541 gr afyon, 823 kök hint keneviri, 2 bin 443 adet ecstasy, 913 adet sentetik ecza, 5 adet LSD, 15 adet hassas terazi ve 28 bin 650 TL ele geçirildi.

81 ilimizde aynı anda ilk kez gerçekleştirilen ‘Narko-Sokak’ operasyonları büyük bir uyum içerisinde başarıyla tamamlandı.’ DHA