Türkiye, Gökmen ve Mediha’nın serbest kalacağı günü bekliyor

19 Mayıs'ta Sözcü gazetesine yönelik yapılan algı operasyonu sonucu gözaltına alınan çalışma arkadaşlarımızdan internet sorumlu haber müdürü Mediha Olgun ve İzmir muhabiri Gökmen Ulu için 26 Mayıs gecesi tutuklama kararı verildi. Arkadaşlarımız 26 gündür cezaevinde. Sözcü avukatları Cuma günü demokrasi manifestosu gibi karara itiraz başvurusu yaptı. Türk basını ve gazeteciliği için 'kara gün' olarak tarihe geçen bu olay sonrası herkes arkadaşlarımızın serbest kalacağı günü bekliyor.

19 Mayıs günü Sözcü’yü yok etmek amacıyla başlatılan algı operasyonu sonrası gözaltına alınan arkadaşlarımız Mediha ve Gökmen 26 Mayıs’ta getirildikleri Çağlayan Adliyesi’nde tutuklanarak cezaevine gönderildi. FETÖ iftirasıyla suçlanan arkadaşlarımız yaptıkları savunmada hiçbir suçlamayı kabul etmezken, 8. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklama kararı verildi. Karar sonrası Mediha Olgun, Bakırköy Kadın Cezaevi’ne, Gökmen Ulu da Silivri Cezaevi’ne gönderildi.

Yaşanan haksızlık sonrası Türkiye genelinde büyük bir tepki oluşurken, o günden bu yana tutuklu bulunan arkadaşlarımız Gökmen ve Mediha için destek bir an eksik olmadı. Şimdi tüm Türkiye arkadaşlarımızın serbest kalacağı günü merakla bekliyor.

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MEDİHA 19 MAYIS SABAHI GÖKMEN İSE AKŞAMINDA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Arkadaşımız Sözcü gazetesi İnternet Sorumlu Haber Müdürü Mediha Olgun, 19 Mayıs sabahının erkek saatlerinde gözaltına alınarak Vatan Emniyet Müdürlüğü binasına götürülmüştü. Aynı günün akşamında ise İzmir Muhabiri Gökmen Ulu, İzmir’deki evinde gözaltına alındı ve oradan İstanbul’a getirildi. SÖZCÜ gazetesine yönelik yapılan algı operasyonuyla hakkında gözaltı kararı verilen gazetemiz Mali İşler Müdürü Yonca Yücekaleli ise 22 Mayıs günü, İstanbul Çağlayan’daki Adalet Sarayı’na giderek soruşturmayı yürüten savcı Asım Ekrem’e ifadesini vermişti.

26 MAYIS GÜNÜ İKİ ARKADAŞIMIZ TUTUKLANDI

3 arkadaşımız 26 Mayıs günü Çağlayan Adliyesi’ne getirildi. Sabahın erken saatlerinden itibaren çok sayıda CHP’li vekil ve dernek yöneticisi arkadaşımıza destek olmak için adliye bahçesinde bir araya geldi. Önce savcılık tarafından ifadeleri alınan 3 arkadaşımız ardından tutuklama talebiyle İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Mahkeme Mediha Olgun ve Gökmen Ulu için tutuklama karar verdi, Yonca Yücekaleli’yi serbest bıraktı.

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ULU, MESLEĞİNE SIKI SIKIYA BAĞLI BİR GAZETECİ



40 yaşındaki Gökmen Ulu 14 yıldır evli ve 12 yaşında bir çocuğu var. Mesleğe Ege TV’de başlayan Gökmen, ardından Marmaris TV’de yöneticilik yaptı. Burada görevdeyken Uğur Dündar ile yaptığı canlı yayın sonrası ise hayatı tamamen değişti. Duayen gazeteci Uğur Dündar tarafından İstanbul’a davet edilen Ulu, +1 TV’de çalışmaya başladı. Evrensel gazetecilik ilkelerine sıkı sıkıya bağlı olan Gökmen, Hatay’daki IŞİD katliamı ve Gezi Parkı olayları sırasında unutulmaz yayınlara imza attı. Gökmen, Gezi Parkı olaylarında tanık olduklarını belgeselle ölümsüzleştirdi. “Direniş” adlı belgesel hem Türkiye’de hem de Avrupa’da gösterildi.

O ZOR GÜNDE DE İŞİNİ YAPTI

Gökmen, 3 yıl önce SÖZCÜ Ailesi’ne katıldı. İzmir muhabirimiz Gökmen, darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Meydanlara inin” çağrısını Türkiye’ye ilk duyuran haberciydi. Gökmen, gözaltına alındığı 19 Mayıs günü bile haber geçecek kadar mesleğine bağlı bir gazeteci…

MAVİ MARMARA GEMİSİNDEYDİ

20 yıl önce mesleğe adımını atan Sözcü gazetesi internet sorumlu haber müdürü Mediha Olgun, uzun yıllar yerel gazetelerde görevini devam ettirmesinin ardından 2005 yılında İstanbul’a gelerek, işini yani gazeteciliği burada devam ettirme kararı aldı. Güçlü duruşuyla birçok kişiye de örnek olan Mediha Akşam, Yeni Şafak ve Sabah gazetelerinde çalıştı ve köşe yazarlığı yaptı. Sabah gazetesinde çalışırken 2010 yılında Mavi Marmara gemisiyle, Filistin’e insani yardım götüren ekibin içindeydi. İsrailli askerlerin saldırısı sonucu 10 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olay anında da oradaydı. Bu yaşadıklarını kaleme dökerek “Mavi Marmara’da Neler Oldu?” ismini verdiği kitap ile tanık olduğu vahşeti ölümsüzleştirmişti.

BEŞ YILDIR SÖZCÜ’DE

Gazeteci Mediha Olgun, 2011 yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından verilen Sedat Simavi Gazetecilik Övgü Ödülü’nü kazanmıştı. Mediha’ya ödül getiren ise Sabah’ta yayınlanan “Kadının şiddetle imtihanı” yazı dizisi olmuştu. 5 yıldır SÖZCÜ Ailesi’nin bir üyesi olan Mediha Olgun’un 23 yaşında bir oğlu var.

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