Türkiye-İran sınırında silahlı saldırıda yaralılara Türk askeri yardım etti

Türkiye-İran sınırının İran tarafında silahlı saldırıya uğrayan 3´ü mühendis 4´ü asker toplam 7 kişiden 4´ü yaralandı. İranlıların yardım istedikleri Türk askerleri tarafından Kars ve Iğdır´daki hastanelere kaldırıldı. Yaralı askerlerden biri yaşamını yitirirdi. Iğdır Valisi Enver Ünlü, saldırının PKK terör örgütü tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.

Olay bugün saat 16.00 sıralarında Iğdır’daki Gökay Hudut Taburu’na yakın Küçük Ağrı Dağı mevkindeki Türkiye İran sınırında yaşandı. İran tarafında suyla ilgili çalışma yapan İranlı mühendis ve askerlerden oluşan gruba, İran tarafından ateş açıldı.

Saldırıda ikisi asker ikisi mühendis 4 kişi yaralandı. İranlılar, İran güvenlik güçlerinin karakollarının bölgeye uzak olması sebebiyle yaralıların hastaneye kaldırılması için sınırda nöbet tutan Türk askerlerinden yardım istedi. Bunun üzerine Türk tarafına taşınan yaralılara ilk müdahale Gökay Hudut Taburu doktorları tarafından yapıldı.

Yaralı mühendisler helikopterle Kars Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, durumu ağır olan askerlerden biri Iğdır’daki Aralık Devlet Hastanesi’ne, diğeri ise Iğdır Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Aralık Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan askerin duran kalbi, doktorların çabasına rağmen 2 kez çalıştırıldı. Ancak asker kurtarılamadı.

Yaralılar ile birlikte Iğdır’a gelen İranlı mühendis Seyit İsafur, “Biz bölgede çalışıyorduk. Üzerimize ateş açtılar. 4 kişi yaralandı. Türk askerlerinden yardım istedik. Sağ olsunlar ellerinden gelen herşeyi yaptılar. Askerlerimizden biri yaşamını yitirdi. Çok üzgünüz´´ dedi.

VALİ ÜNLÜ: BU KESİNLİKLE PKK TERÖR ÖRGÜTÜNÜN İŞİ

Hastanede yaralıları ziyaret eden Iğdır Valisi Enver Ünlü ise şunları söyledi:

“İranlı mühendis ve askerler teröristlerin saldırısına uğramış. Beşinci Hudut Alay Komutanı arayıp haber verdi. Hemen yardıma gitmelerini istedim. Silahlı saldırıya uğrayanlar Türk askerleri tarafından Iğdır ve Kars´a getirildi. Maalesef askerlerden birinin duran kalbi iki kez çalıştırılmasına rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılar ameliyat edildi ve sağlık dururmları iyi. Bu kesinlikle PKK terör örgütünün işi. Teröristlerin yakalanması için çalışmaşarımızı başlattık. İran İslam Cumhuriyeti’ne başsağlığı dileklerimi iletiyorum.”

ÇAVUŞOĞLU, İRANLI MEVKİDAŞI ZARİF İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-İran sınırının sıfır noktasında yaşanan ve bir İran sınır muhafızının öldüğü çatışmayla ilgili İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile görüşerek başsağlığında bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, telefon görüşmesinde Bakan Çavuşoğlu, saldırının PKK’lı teröristlerce düzenlendiğini belirterek olayın Türkiye tarafından araştırıldığını ve sonuçların İran makamlarıyla da paylaşılacağını kaydetti. Çavuşoğlu, ayrıca ölen İranlı asker için mevkidaşına başsağlığı dileğinde bulundu.

İranlı yetkililerin aktardığı bilgiye göre, dün akşam saatlerinde İran’ın kuzeybatısındaki Makü kenti kırsalında Türkiye sınırının sıfır noktasında bir grup İran vatandaşı silahlı saldırıya uğradı. Makü kenti Kaymakamı Şahin Alizade, saldırıya uğrayan kişilerden ikisinin bölgede incelemelerde bulunan su uzmanı diğerlerinin sınır muhafızı olduğunu kaydetti.

YARALILAR TÜRK ASKERLERİNCE HASTANELERE KALDIRILDI

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, olayda bir sınır muhafızın yaşamını yitirdiğini, yaralı kişilerin ise Türk askerleri tarafından Kars ve Iğdır’daki hastanelere kaldırıldığını açıkladı. İranlı Sözcü, olaya ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İran’ın Ankara Büyükelçisi İbrahim Taherian Fard ile de bir görüşme yapıldığını belirterek, “Türk Bakan konuyu ciddi olarak takip ettiklerini söyledi” diye konuştu.

DHA