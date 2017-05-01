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1 Mayıs 1977 İşçi Bayramı, tarihe Kanlı 1 Mayıs adıyla geçti.
Mayıs 1977 günü İşçi Bayramı`nı kutlamak üzere çeşitli illerden İstanbul`a gelen yaklaşık 500 bin kişi DİSK'n organizasyonu önderliğinde Taksim Meydanı`nı doldurdu.
Katılımın yüksek olması sebebiyle kortejlerin alana girmesi uzun sürmüş, miting de uzamıştır.
Saat 19.00 sularında dönemin DİSK başkanı Kemal Türkler konuşmasının sonuna geldiğinde etraftan silah sesleri duyulmaya başlandı.
Türkiye kanlı 1 Mayıs’ı unutmadı!Sular İdaresi binasının üstünden ve meydandaki otelin çeşitli katlarından açılan bu ateş sonucu insanlar panik halde kaçmaya başladı, kısa bir süre içinde İntercontinental Oteli`nin de üst katlarından ateş açıldı.
İnsanlar panik halde kaçmaya çalışırken panzerler de kalabalığın arasına doğru girmeye ve kitleleri sıkıştırarak Kazancı Yokuşu'na itmeye başladı.
Kalabalığa ateş açılıyordu polis ise göstericileri dağıtmak için diğer taraftan bastırıyordu.
Bir kamyonun tıkadığı Kazancı Yokuşu'ndan aşağıya kaçmaya çalışan kalabalığı daha da korkutmak için bir daha ateş açıldı.
İnsanlar panzerler altında kalarak ve birbirlerini ezerek kaçmaya devam etti.
İnsanlar ezilme, boğulma vurulma, ve panzer altında kalarak yaşamını yitirdi.
470 kişi göz altına alındı fakat hiçbirinin olayla ilgisi kurulamadı.
‘Kanlı 1 Mayıs´ta son konuşmayı yapan DİSK´in Kurucu Başkanı Kemal Türkler´in hayat arkadaşı Sabahat Türkler konuştu.
Sular idaresinin çatısından ve otel odalarından ateş açanlar bulunamamıştır.
Türkiye kanlı 1 Mayıs'ı unutmadı!
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