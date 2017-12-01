Türkiye kar altında kalacak! İstanbul’a kar ne zaman yağacak? | Son dakika hava durumu haberleri

Gelecek hafta tüm Türkiye'de kış kendini ciddi şekilde hissettirecek. Meteoroloji'nin son dakika verilerine göre Türkiye'nin büyük bölümü için kar bekleniyor. Kar yağışı bu sefer İstanbul'a da sürpriz yapacak. Hava sıcaklıkları ciddi şekilde düşecek...

Hava sıcaklıklarının hızla düşüşüyle Türkiye için karlı hafta geliyor. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nün en son hava durumu verilerine göre, gelecek hafta birçok şehir için gündem kar yağışı olacak. Pazar günü İstanbul’da 21 dereceye kadar yükselecek sıcaklıklar çarşamba günü 5 dereceye düşecek. İstanbul birkaç gün içinde 16 derece birden soğuyacak.

HAFTA SONU YAZ, HAFTA BAŞI KARA KIŞ!

Yazdan kalma günler yaşayacağımız hafta sonu geliyor, hava sıcaklıkları 20 derecelerin üzerine çıkacak fakat hafta başından itibaren ani düşüşle beraber kış kendini gösterecek. Salı günü ülkenin iç kesimlerinde başlayacak olan kar yağışı çarşamba günü yurdun büyük kısmını etkisi altına alacak.

İSTANBUL 16 DERECE BİRDEN SOĞUYACAK! KAR GELİYOR…

Pazar günü 21 derece dolaylarında seyredecek olan hava sıcaklıkları İstanbul’da 5 dereceye kadar düşecek. Beklenen karla karışık yağmurun yuksek kesimlerde kara dönüşme ihtimali bulunuyor.