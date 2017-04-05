Türkiye kitap okumuyor sadece televizyon izliyor

Yerli ve yabancı kurumların Türkiye analizleri vahim. Buna göre Türkiye 40 ülke arasında en cahil 9. ülke oldu. Toplumun yüzde 39’u hiç kitap okumuyor, yüzde 47’si hiç dergi okumuyor. En sık yapılan aktivite yüzde 85 ile televizyon izlemek

Okul Kütüphanecileri Derneği Başkanı Aydın İleri, 53. Kütüphane Haftası'nda sarsıcı saptamaları dile getirdi. Türkiye'nin okuma kültürü ve kütüphane karnesinin daha da zayıfladığını belirten İleri, anket kuruluşu İPSOS KMG'nin 2016 yılında Türkiye'nin 34 ilinden 13 bin 799 kişiyle gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçlarını da paylaştı. İşte o tespitler:

■ Toplumun yüzde 39'u hiç kitap okumuyor, yüzde 47'si hiç dergi okumuyor.

■ En sık yapılan aktivite yüzde 85 ile televizyon izlemek.

■ TÜİK'in güncel olan 2015 yılı verilerine göre halk kütüphanelerine üye sayımız 1 milyon 367 bin 139. Bu sayı ülke nüfusunun yüzde 2'sinden az.

■ 2016 yılı Aralık ayında sonuçları açıklanan 40 ülkede yapılan “Cehalet Endeksi Araştırması” sonuçlarına göre Türkiye 40 ülke arasında en cahil 9. ülke oldu.

EVDE KİTAP YOK

■ Milli Eğitim Bakanlığı'nın verilerine göre evinde en fazla 10 kitap olan ailelerin oranı yüzde 27. Evlerin yüzde 54'ünde kitap sayısı 25'i geçmiyor. Evdeki 25 kitabın çoğunluğu edebiyat eseri değil, ders kitabı veya test kitabı.

■ Öğrencilerin yüzde 38'inin okul kütüphanesinde 501-5000 kitap bulunurken, yüzde 37'sinin okul kütüphanesinde 500 ve daha az kitap bulunuyor.

■ 2015 yılı PISA rakamlarına göre ortaya koyduğu eğitim başarısına bakıldığında dünyadaki ilk 50 ülke arasında Türkiye yer almıyor.

■ Öğrencilerin okuduğunu anlama oranı 2003 yılına göre gerilemiş durumda. Çocukların yarısı hayal kurmuyor.

■ MEB'e bağlı okulların yüzde 70'inde kütüphane yok.

“ÇOCUKLAR KİTABI SADECE OKULDA OKUMAMALI”

Türkiye'nin okuma kültürü karnesinin zayıf olduğunu belirten Aydın İleri, “Çocuklar kitapları sadece okulda okumamalı” dedi.