Türkiye meydanlara yürüdü

15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde tüm Türkiye meydanlara indi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Zonguldak'ta çeşitli etkinliklerle gerçekleştirildi. Törende konuşan Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, “FETÖ terör örgütü lideri Fetullah Gülen'in sapık ve kendini peygamberlerden üstün gören bir şeytandır” dedi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Zonguldak Valiliği tarafından organize edilen etkinlik İstasyon Caddesi’nde kalabalığın toplanmasıyla başladı. İstasyon caddesinde toplanan kalabalık alana gelebilmek için yoğun güvenlik önlemlerinden geçirildi. Madenci Anıtı’na kadar Mehteran takımı ile ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyen vatandaşlar, “Vatan sağolsun, şehadet yol olsun”, “Bir ölür bin diriliriz” sloganları attı.

Kuran-ı Kerim okunmasının ve şehitler için dua edilmesinin ardından sinevizyon gösterisi ile devam programda vatandaşlar demokrasi nöbetine başladı.

ÇANAKKALELİLER GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Çanakkale’de, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında İskele Meydanı’nda şehitler anıldı.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 1’nci yıldönümünde tüm Türkiye’de olduğu gibi Çanakkale’de de çeşitli etkinlikler düzenlendi. İskele Meydanında 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı gerçekleşti. Binlerce vatandaşın katıldığı törenlerde polis ekipleri sıkı güvenlik önlemleri aldı. Yürüyüşün ardından alana girmek isteyen vatandaşlar da didik didik arandı.

Program, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Etkinlik daha sonra Mehter takımının konseri, Kuran-ı Kerim tilavetinin okunması, İl Müftüsü Arif Gökce, 15 Temmuz şehitleri için dua yaptırdı. Ardından program, Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlatılan 15 Temmuz klibinin izlenmesiyle devam etti. Klibi izleyen binlerce vatandaş, gözyaşlarına hakim olamadı.

TUNCELİ’DE ŞEHİTLER ANISINA FİDSAN DİKİLDİ

Tunceli'de 15 Temmuz darbe kalkışmasının yıldönümü nedeniyle valilik ve belediye tarafından “15 Temmuz Şehitlerimizi Anıyoruz” programı gerçekleştirildi.

Tunceli'deki program, sabah saatlerinde Atatürk Mahallesi'nde 15 Temmuz Şehitleri anısına 250 fidan dikimiyle başladı. Akşam saatlerinde Tunceli Valisi ve Belediye Başkanvekili Tuncay Sonel, askeri ve mülki erkan, şehit ve gazi yakınları ile çok sayıda vatandaş merkez Atatürk Mahallesi'ndeki 15 Temmuz Şehitler Bulvarı'nda buluşarak buradan valilik tören alanına kadar yürüdü.

15 Temmuz anısına açılan fotoğraf sergisinin gezilmesiyle başlayan etkinlik programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla devam etti.

Şiir dinletisi, sivil toplum örgütü ve siyasi parti temsilcilerinin yaptığı konuşmaların ardından konuşan Tunceli Valisi Tuncay Sonel, terör örgütü PKK tarafından kaçırılarak öldürülen öğretmen Necmettin Yılmaz'ın şehit edilmesinin herkesi derinden üzdüğünü söyledi.

15 Temmuz darbe girişimine değinen Sonel, “15 Temmuz hain darbe girişiminde Pensilvanya'dan alçak FETÖ'den talimat alan, devletimiz, askerimiz, polisimiz, kurumlarımızın içine sinmiş o alçaklar, tankı, tüfeği, helikopteriyle bu aziz milletimizin üzerine yürüdüler. Ama o gece cumhurbaşkanımızın yaptığı çağrıyla bütün milletimiz meydanlara, köprüye, meclise koştu” dedi.

“TERÖRLE MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK”

Tunceli'nin artık terörle anılmasını istemediklerini ifade eden Sonel, “Tunceli, Dersim, Munzur'uyla, misafirperver insanlarıyla, ters lalesiyle, balıyla, sebzesiyle, meyvesiyle bu güzel insanlarıyla gündeme gelsin. Bu alçaklara sesleniyoruz. Terörle mücadele kanımızın son damlasına kadar devam edecektir. Çünkü çocuklarımıza güzel bir ülke bırakmak zorundayız. Eğer devletimiz olmazsa ne camimiz, ne cemevimiz, ne hastanemiz ne de okulumuz olur. Hiçbir şeyimiz olmaz. Yüce Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyenlere, vatanımıza göz dikenlere, bayrağımıza göz dikenlere bu güzel milletimizin bu güzel insanlarına göz dikenlere fırsat vermesin” diye konuştu.

Vali Sonel'in konuşmasının ardından 250 şehidin isimleri ile birlikte Şehit Ömer Halisdemir'e ağıt isimli şiir okundu.

15 Temmuz gazilerinden Yüksel Akın ve Mehmet Kunuk'un kısa konuşmalarının ardından 15 Temmuz video belgeselinin gösterimi gerçekleştirildi.

Cemevi Dedesinin okuduğu duanın ardından demokrasi nöbeti başladı.

AMASYA’DA ALANLARA İNDİ

Amasya'da 15 Temmuz hain darbe girişiminin 1. yılında yürüyüş düzenlenip ardından demokrasi nöbeti tutulmaya başlandı.

Ziyapaşa Bulvarı'nda toplanan yöneticiler ve vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla Yavuz Selim Meydanı'na kadar yürüdü. Vatandaşlar ‘Vatan sana canım feda', ‘Bir ölür bin diriliriz' şeklinde slogan atıp tekbir getirdikten sonra FETÖ’ye tepki gösterdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından hazırlanan sinevizyon izlendi.

Yürüyüşe Amasya Valisi Osman Varol, Garnizon Komutanı Kurmay Albay Zafer Uğur, Belediye Başkanı Cafer Özdemir, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ünek, MHP İl Başkanı Kadir Kutay Samsun, Amasya TSO Başkanı Murat Kırlangıç, Ziyaret Belediye Başkanı Mehmet Uyanık, diğer yetkililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

15 Temmuz kalkışmasını yapan hainlerin mesleklerine başlarken şerefleri ve namusları üzerine yemin ederek korumakla yükümlü oldukları milletin üzerine yine millete ait olan silahlarla saldırdıklarını belirten Vali Varol, “Korumakla yükümlü oldukları Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisini bombaladılar. Omuz omuza görev yaptıkları kendi arkadaşlarını gözlerini kırpmadan öldürdüler. Vatanda ve millete yapılabilecek en büyük ihaneti gerçekleştirdiler. Türk milletide tarihin en büyük ihanetine tarihin en büyük kahramanlık hikayeleriyle karşılık verdi. Ben bu aziz milletin bir neferi olamaktan gurur duyuyorum” dedi.

Belediye Başkanı Cafer Özdemir ise, “Hain FETÖ’nün yaptığı bu haince girişimin eşi ve benzeri yoktu. Çünkü bu hainler vatandaşlarımızın cebinden çıkan paralarla, ülke savunması için alınan silahları bu milletin üzerine doğrultular. 250 vatan evladımızı şehit ettiler biz bunları unutmayacağız ve unutturmayacağız özellikle genç nesillerin beyinlerine kazıyacağız. Bu milletin en kutsalı olan inançlarını kullanarak bu millete ihanet ettiler Allah onları kahretsin. Ne yaparlarsa yapsınlar bu milletin birlikteliğini bozamayacaklar, bizlerde bu birliktelik olduğu sürece değil FETÖ, dünyadaki bütün kapitalist güçler gelsin bu yıkamayacaktır” diye konuştu.

Konuşmaların ardından, vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan demokrasi nöbeti için beklemeye geçti.

ESKİŞEHİR MEYDANLARA İNDİ

Eskişehir’de ’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ Anma etkinliği Vilayet Meydanı’nda düzenlendi.

Valilik tarafında gerekleştirilen etkinliğe binlerce kişi Türk bayrakları ile katıldı. Sinevizyon gösteriminin yapıldığı etkinlikte sık sık ‘Şehitler ölmez vatan bölünmez’ sloganları atıldı. Etkinliğe katılanlar arasında bulunan 25 yaşındaki Berna Arslan ‘Rabia’ selamı verirken kardeşi 19 yaşındaki Büşra Arslan ise ‘Bozkurt’ selamı verdi. Berna Arslan, kendisinin Ak Parti’li, kardeşinin ise MHP’li olduğunu söyledi.

Eskişehir Vilayet Meydanı’ndaki 15 Temmuz etkiliğinin sabah saat 06.00’ya kadar süreceği belirtildi.

ŞANLIURFALILAR MEHTER EŞLİĞİNDE YÜRÜDÜ

Şanlıurfa’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında mehteran takımı eşliğinde yürüyüş gerçekleştirildi.

Abide Kavşağı’ndan Topçu Meydana kadar gerçekleştirilen yürüyüşe; Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Kemal Timuroğlu, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Haliliye Belediyesi Mehter Takımı’nın eşlik ettiği yürüyüşte dev Türk bayrakları açıldı. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı yürüyüşün ardından vatandaşlar nöbet tutmak için Topçu Meydanı’nda geçti.

ADIYAMAN’DA DARBE GİRİŞİMİ KINANDI

Adıyaman’da, Memur-Sen üyeleri, FETÖ/PDY’nin darbe 15 Temmuz’daki darbe girişimini birinci yıldönümünde kınadı.

Demokrasi Parkı önünde toplanan ve üzerinde darbe girişiminde şehit olanların fotoğraflarıyla Türk bayrakları bulunan tişörtlerden giyen Memur-Sen üyeleri, darbe girişimini protesto edip kınadı. Burada açıklama yapan Eğitim Bir-Sen Şubesi Başkan Vekili Abdullah Turhan, “15 Temmuz, alışılmış bir darbe girişiminden öte, doğrudan ve kanlı bir işgal girişimi olması sebebiyle sadece bizim değil, bulunduğumuz coğrafyanın her bakımdan kaosa sürüklenmesi amaçlanmıştır. Eğer bu hain kalkışma başarılı olsaydı, bölünmenin kaotik cehenneminde kurgulanan iç savaş en çok da ümmetin ve ülkemizin üzerinde kötü emelleri olanları sevindiriyor olacaktı. Bu milletin o gece başlattığı fiili direnişin, bugünlerde farklı şekillerde sürdürülen kirli emelleri de bozacağını, tarihin bizi davet ettiği geleceğe milletçe ve kardeşçe yürüyeceğimizin bilinmesini istiyoruz” dedi.

Yapılan açıklamanın ardından şehitler için dua edildi. Daha sonra kabalık bir süre slogan atarak dağıldı.

VATAN CADDESİ’NDE “DEMOKRASİ NÖBETİ”

15 Temmuz’un 1. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında çok sayıda kişi, Türk bayraklarıyla Vatan Caddesi’ndeki Emniyet Müdürlüğü önüne gelerek “Demokrasi nöbeti” başlattı. Cadde Türk bayrakları ile donatılırken, ellerinde Türk bayrakları olan otomobilleri ile korna çalarak tur attı.

VAN’DA MİLLİ BİRLİK YÜRÜYÜŞÜNE BİNLERCE KİŞİ KATILDI

15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi organizesin düzenlenen etkinlik ve yürüyüşte binlerce kişi bir araya geldi.

Kazım Karabekir Caddesinden Beşyol Meydanı’na başlayan yürüyüşe Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, İl Emneyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, ilçe kaymakamları, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, siyasi parti il ve ilçe yöneticileri ile binlerce kişi katıldı. Ellerinde Türk bayraklarıyla Beşyol Meydanı’na kadar yürüyen kalabalık sık sık tekbir getirerek, sloganlar attı. Burada saygı duruşu ve İstiklal Marşı okuyan kalabalık daha sonra 15 Temmuz’da şehit olanlar için dua etti.

DİYARBAKIR’DA MİLLİ BİRLİK YÜRÜYÜŞÜ

Diyarbakır’da 15 Temmuz anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen Milli Birlik Yürüyüşü’ne katılan yaklaşık 70 bin kişi 250 metrelik Türk Bayrağı taşıdı.

Diyarbakır’da 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikler devam ediyor. 15 Temmuz anma etkinlikleri kapsamında bugün saat 18.30’da Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Medya Kavşağı'ndan Milli Birlik Yürüyüşü başlatıldı. Yürüyüş güzergahında geniş güvenlik önlemleri alınırken, vatandaşlar arama noktalarında arandıktan sonra başlama noktasının bulunduğu alana alındı. Yürüyüş için Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü tarafından tamamı siyah kıyafet giyen özel bir koruma ekibi kuruldu. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görevli polislerden kurulan ekip, yürüyüş güzergahı boyunca sıkı güvenlik önlemleri aldı. Yürüyüşe Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, 7’nci Kolordu Komutanı Korgeneral Ali Demir, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, kamu kurumları ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

70 BİN KİŞİ 250 METRELİK BAYRAK İLE YÜRÜDÜ

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü kayıtlarına göre yaklaşık 70 bin kişinin katıldığı yürüyüşte vatandaşlar 250 metrelik dev bir Türk Bayrağı taşıdı. Yürüyüş sırasında ellerindeki Türk bayraklarını taşıyan vatandaşlar da sık sık ‘Kahrolsun PKK, kahrolsun FETÖ’, ‘Şehitler ölmez vatan bölünmez’ sloganları attı. Uzun bir yürüyüşün ardından 15 Temmuz Şehitler Parkı’na gelen vatandaşlar, buradaki demokrasi nöbetine katıldı.

BURSA’DA 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ TÖRENLERLE ANILDI

Bursa’da, 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Programı düzenlendi. Etkinlikler kapsamında Uludağ’a zirve yürüyüşü yapıldı. Demokrasi ve Şehitler Meydanı açıldı.

Bursa Valiliği tarafından düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Programı bu sabah Uludağ’a yapılan zirve yürüyüşü ile başladı. Bursa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Dağcılık İl Temsilciliği organizasyonu ve Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile 89 dağcı ve doğa sever bu sabah oteller bölgesinden zirveye yürüyüş yaptı. 4 saat süren tırmanışın sonunda zirvede şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı söylendi, dualar okundu. Dağcılık Federasyonu Bursa İl Temsilcisi Nazif Makas bu tırmanışın her sene tekrar edileceğini söyledi.

20 BİN KİŞİ, BAYRAK İÇİN YÜRÜDÜ

15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümünde, 15 Temmuz’u unutmamak ve şehitleri anısına, la ‘Bayrak ve Demokrasi Yürüyüşü’ düzenlendi. Ulu Camii önünde toplanan yaklaşık 20 bin kişi, ellerinde Türk bayrakları ile FETÖ aleyhine sloganlar atarak yürüdü.

Yürüyüşe, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, milletvekilleri, Bursa Valisi İzzettin Küçük, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı. Mehter eşliğinde ilerleyen kalabalık, Merkez Osmangazi İlçe Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Demokrasi ve Şehitler Meydanı’na geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Demokrasi ve Şehitler Meydanı açılışında yaptığı konuşmada, bu milletin tarihte birçok hainliklere muhatap olduğunu belirterek, “Ama karşısındaki düşmanın kim olduğunu biliyordu. Düşmanın niyetini biliyordu. Tarih boyunca ilk deha kendinden gibi görünen, milletin değerlerini istismar eden bir yapıyla karşı karşıya kaldı” dedi. Müezzinoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu milletin inancını, manevî ve millî değerlerini, bayrağını istismar eden, milletimiz bu argümanlarla kullanan ve istismar eden 40 yıllık bir hain planla 15 Temmuz akşamı karşı karşıya kaldı. O hainler ki annelerinden, babalarından evlatlarını çalmıştı. 15 Temmuz akşamı o çaldıkları evlatları, milletinin değerlerini, vatanını, bayrağını bir dolara satacak kadar akıllarını ve vicdanlarını birilerine teslim etmişler. Bu milletin feraseti, cesareti, onların hain emellerini bir iki saatte çözdü. Bunlar haindir, kalleştir, katildir, şerefsizdir diyen bu büyük millet, çocuklarıyla, gençleriyle anneleriyle, kadınlarıyla, yetişkinleriyle, her kesimiyle o akşam ayağa kalktı.”

KILIÇDAROĞLU’NU ELEŞTİRDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı Adalet Yürüyüşü ile ilgili de konuşan Müezzinoğlu, “Birileri otobanların kenarında yürüyerek ayak teri dökebilir ama biz akıl teri, alın teri döküyoruz. Gönül sızısı çekiyoruz. Birileri ayak kokularını bu millete dinletmeye çalışıyor. Millet onları elinin tersiyle itiyor” dedi.

Hukuk devletini, demokrasiyi daha güçlü hale getirebilmek için önce milleti anlamak gerektiğini kaydeden Müezzinoğlu, “Ey Kılıçdaroğlu! Bu milletin evlatları üniversitelerde baş örtüsü zulmüyle inlerken sen nerelerde yürüyordun? Baş örtüsü zulmünü kaldıran anayasa değişikliğini biz Meclis’ten geçirirken, sen Anayasa Mahkemesi’ne götüren değil miydin? Bugün FETÖ’cülerin avukatlığını yapmak, hak ettikleri cezayı almamaları için sahte bir adalet yürüyüşü yapmak CHP’li seçmenin de vicdanını rahatsız ediyor. Nasıl FETÖ’cüler iradelerinin prizini başka fişe taktılarsa, CHP’nin üst yönetimi de akıl fişlerini başka prize takmışlar” diye konuştu.

KONYA’DA 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANILDI

Konya’da 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle, binlerce kişi Mevlana Meydanı’nda buluştu. Törenlere eski Başbakan ve Ak Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu’da katıldı.

15 Temmuz darbe girişimin yıl dönümü nedeniyle tüm yurtta olduğu gibi Konya’da da etkinlik düzenledi. Ak Parti Gençlik Kolları ve diğer sivil toplum kuruluşlarının gençlik kolları Kültür Park’tan, Valilik binası önüne kadar yürüdü. Oradan da Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Vali Yakup Canbolat, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, milletvekilleri vatandaşlar, mehter takımı eşliğinde törenlerin yapılacağı Mevlana Meydanı’na kadar yürüdü.

Burada toplanan binlerce kişi Türk bayraklarıyla alanları doldurarak eşlik etti. Törenler, 15 Temmuz darbe girişimini anlatan video gösterisiyle başladı ve sabaha kadar sürecek.

ADAPAZARI’NDA 10 BİN KİŞİ YÜRÜDÜ

Adapazarı’nda, 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü etkinliğinde yaklaşık 10 bin kişi ellerinde bayraklarla sloganlar atarak yürüdü.

Adapazarı’nda 15 Temmuz yıldönümü etkinlikleri kapsamında yürüyüş için Atatürk Stadyumu önünde toplanıldı. Ellerinde Türk bayrakları olan vatandaşlar buradan yürümeye başladı. Yaklaşık 10 bin kişi ‘Darbeye karşı omuz omuza’ sloganları atıp tekbirler getirerek Çark Caddesi’ne girdi. ‘Vatan haini FETÖ’ ve ‘Kahpe FETÖ’ yazılı pankartlar taşıyan binlerce kişi caddeyi taşıdıkları bayraklarla kırmızı beyaza bürüdü. Etkinliğe katılanlar 15 Temmuz’da şehit olanların isimleri okunduğunda hep bir ağızdan ‘burada’ diye bağırdı. Caddedeki esnaf ve vatandaşlar pencerelere ve dükkanlarının önüne çıkarak yürüyüşe katılanlara alkışlarla destek verdi. Kalabalık yaklaşık 2 kilometre yürüyerek 11 Temmuz’da başladıkları Demokrasi Nöbeti’nin son gecesini geçirecekleri Demokrasi Meydanı’na ulaştı.

ŞIRNAK’TA POLİS ASKER VE VATANDAŞ BİRLİKTE YÜRÜDÜ

Şırnak’ta 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle düzenlenen Milli Birlik Yürüyüşü’nde polis, asker ve vatandaşlar bir arada yürüdü.

15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü etkinlikleri kapsamında Şırnak’ta Milli Birlik Yürüyüşü düzenlendi. Yoğun güvenlik önlemleri altında Aydınlıkevler Mahallesi’nden başlayan ve karayolları kavşağında son bulan yürüyüşte Vali Mehmet Aktaş, Belediye Başkan vekili Turan Bedirhanoğlu, 23’üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, sivil toplum kuruluşları, askerler, polis ve vatandaşlar birlikte yürüdü. Ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyen kalabalık sık sık ‘Şehitler ölmez vatan bölünmez’, ‘Kahrolsun PKK, kahrolsun FETÖ’ sloganları attı. Yürüyüşe katılanlar daha sonra karayolları kavşağında demokrasi nöbetine katıldı.

GAZİANTEP’TE BİNLER YÜRÜDÜ

Gaziantep’te’te, 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yıldönümü nedeniyle 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen anma etkinliklerine binlerce kişi katıldı. Meydana akın eden vatandaşlar, sabaha kadar ‘Demokrasi nöbeti’ tutacak.

15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle FETÖ/PDY’nin 15 Temmuz’daki darbe girişiminin birinci yıldönümü nedeniyle 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda anma etkinlikleri düzenlendi. Türk bayraklarıyla donatılan meydana gelen binlerce kişi, polis kontrol noktalarından üst aramalarından geçirildikten sonra alana alındı. Vali Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5’inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, STK temsilcileri ve binlerce kişinin katıldığı etkinlikte alanda hepbirlikte akşam namazı kılındı. Ardından şehitler için Kur-an okunup dua edildi. Tasavvuf musikisi dinletisinin yapıldığı alanda mehteran gösterisi de sunuldu. Saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı’nın okunduğu alanda 15 Temmuz darbe girişimi gecesi şehit olanların isimleri okunarak yoklama yapıldı. Pilav, ayran ve su ikram edilen vatandaşlar, sabaha kadar Demokrasi Nöbeti tutacak.

CHP’LİLER 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNİ ANDI

15 Temmuz darbe girişiminin birinci yıldönümünde Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi Bakırköy İlçe Başkanlığı üyelerinin de aralarında olduğu bir grup, ellerinde Türk bayraklarıyla Atatürk Havalimanı’na geldi.

Atatürk Havalimanı Girişi Polis Arama Noktası önüne gelen CHP’liler burada bir dakikalık saygı duruşunda bulundu ardından da 249 karanfil bıraktı.

ANKARA’DA VATANDAŞLAR FARKLI ALANLARDA TOPLANDI

15 Temmuz darbe girişiminin bastırılmasının yıldönümü nedeniyle binlerce vatandaş, şehitleri anmak ve yapılacak etkinliklere katılmak için, Ankara’da farklı noktalarda toplandı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma törenleri kapsamında Ankara’da gün içerisinde birçok yol trafiğe kapatıldı. Vatandaşlar, akşam saatlerinde ellerinde Türk bayraklarıyla Kızılay ve Ulus meydanı, TBMM ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde toplanmaya başladı. Farklı noktalarda yapılan etkinlikler nedeniyle Ankara genelinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Kızılay Meydanı’na giriş noktalarına X-Ray cihazları yerleştirilerek, alana girenler didik didik arandı. Metro çıkışlarına da güvenlik koridorları kurularak metrodan çıkan herkes arandı.

ANKARA İL EMNİYET MÜDÜRÜ KARAASLAN’DAN TELSİZ MESAJI

Etkinler nedeniyle alınan güvenlik önlemlerini denetleyen Ankara İl Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan telsizden bir mesaj yayınladı. Mesajında darbe gecesi verdiği, “Personelimiz, binalarımızı koruyacak. Başta Müdüriyet binamız olmak üzere, binalarımıza girmek isteyen yabancı unsurlarla, gerekiyorsa silahlı çatışmaya girecek, imha edecek, kimse teslim olmayacak. Bizim unsurlarımıza ateş eden kim olursa olsun, üniformalı filan bakılmayacak, asker masker denilmeyecek, misliyle karşılık verilecek” emri hatırlatan Karaaslan’ın mesajı şöyle: “Tam bir yıl önce bu saatte sizlere bu emri verdim. Emri hayata geçirerek anlamlandırıp kahramanlığa dönüştüren sizler oldunuz. Kahramanlığınız milletimizin kahramanlığının, ateşleyicisi oldu. Sizin gibi fedakar ve cesur arkadaşlarımla bir yıl önceki tarihi anı birlikte yaşadığım için iftihar ediyorum ve gurur duyuyorum. Bir yıl önceki kahramanlığınız milletimizin ve devletimizin geleceğe, güvenle bakmasının teminatı olmuştur. Bu vesileyle şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Yaralanarak ve ya yaralanmasa da yürekten mücadele ederek gazi olan her birinize ayrı ayrı tebrik ediyor, alınlarınızdan öpüyorum. Allah yardımcınız olsun”

DENİZLİ’DE 15 TEMMUZ ŞEHİTLER ANITI TÖRENLERLE AÇILDI

DENİZLİ’de Merkezefendi Belediyesi’nin 15 Temmuz darbe girişiminde vatandaşların darbecilere direnişini temsilen Selçukbey Mahallesi’nde yaptırdığı 15 Temmuz Şehitler Anıtı törenle açıldı. Bir tankın önüne yatan ve tankın üzerine ellerinde bayraklarla çıkan vatandaşların tasvir edildiği anıt 6 ayda tamamlandı.

Merkezefendi Belediyesi’nin Selçukbey Mahallesi’nde 15 Temmuz Şehitler Anıtı 15 Temmuz’un yıldönümünde törenle açıldı. Denizli’de altı ayda polyesterden yapılan, darbe gecesi tankın önüne yatın ve ellerinde Türk bayraklarıyla tankın üzerine çıkan vatandaşların tasvir edildiğini anıtın açılış törenine Vali Hasan Karahan, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Hüseyin Bağ, Garnizon Komutanı Kurmay Albay Gültekin Yaralı, AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı Mehmet Yüksektepe, AK Parti İl Başkanı Necip Filiz ile daire müdürleri, meclis üyeleri, belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu, İstiklal Marşı ile başlayan törende Kuran-ı Kerim okundu.

Törende konuşan Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, yüzyıllarca adını tarihe altın harflerle yazdıran bağımsızlık denilince akla Türk milletinin, 15 Temmuz gecesi hain bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldığını belirterek, “15 Temmuz gecesi asker kılığına girmiş FETÖ mensubu teröristler tarafından yapılmak istenen darbe girişimini yüce milletimiz geri püskürtmüştür. Millet darbe yapmak isteyen hainlere darbe yapmıştır. Belediye olarak ilçemize kazandırdığımız bu anıt, milletin darbeye karşı gösterdiği müthiş direniş destanının bir sembolü olarak geceyi aydınlatacak, gündüz de tankın önüne siper olan kahramanlarımızın hatırasını yaşatacaktır” dedi.

Törende konuşan Denizli Valisi Hasan Karahan, “Bu hain kalkışmayı durdurduk. Ne mutlu bize, bunu yedi cihana gösterdik. Bu millet dimdik ayakta. Bu milletin ölüsü bile yedi cihanı dize getirmeye yeter. Şu batan güneşte şahit olsun ki, güneş doğduğu ve battığı sürece bu millet hak yolunda hizmetten vazgeçmeyecek. Bu hain kalkışmayı gelecek nesillerin de unutmaması için mizansen şeklinde olayı çok güzel şekilde gözler önüne serdi” diye konuştu.

Konuşmaların ardından törene katılanlar hep birlikte anıtın ve yolun açılışını yaptı. Açılışın ardından Merkezefendi Kaymakamlığı ve Belediyesi’nin işbirliğiyle Niğde’ye şehit Ömer Halisdemir’in mezarını ziyarete giden 20 öğrencinin getirdiği toprak anıtın önünde oluşturulan alana protokol üyeleri tarafından döküldü.

BİNLERCE ANTALYALI DARBEYE KARŞI YÜRÜDÜ

Antalya Valiliği öncülüğünde ‘Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü' düzenlendi. Binlerce Antalya'nın katıldığı yürüyüş Anafartalar Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi'ni takiben Cumhuriyet Meydanı'na kadar sürdü.

Yürüyüşe Antalya Valisi Münir Karaloğlu eşi ve iki kızı, Garnizon Komutanı Piyade Albay Tahir Savran, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve eşi Ebru Türel, Ak Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, Gökcen Özdoğan Enç, Başsavcı Ramazan Solmaz, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere, Ak Parti İl Başkanı Rıza Sümer ve çok sayıda kamu kurum ve kuruluş yöneticisi, sivil toplum örgütlerinin temsilcisi katıldı.

Yürüyüş güzergahının yapılacağı Anafartalar Caddesi ve cumhuriyet Caddesi trafiğe kapatılırken, bu caddeler tamamıyla polis bariyerleriyle çevrildi. Caddelere sokaklardan giriş yapılan noktalarda polis tarafından arama birimleri oluşturuldu. Yürüyüşe katılan vatandaşlar tek tek üst aramasından geçirildi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı yürüyüşte binlerce Antalyalı ellerinde meşaleler ve Türk bayraklarıyla yürüdü.

Yürüyüş sırasında ‘Şehitler ölmez vatan bölünmez',‘Vur vur inlesin FETÖŞ dinlesin' gibi sloganlar atılırken, yürüyüş boyunca tekbir de getirildi. Yürüyüşe Cumhuriyet Caddesi girişinde Mehter Takımı da katıldı. Antalyalılar Cumhuriyet Meydanı'na Mehter Takımı eşliğinde giriş yaptı. Yürüyüşte, 15 Temmuz darbe girişiminde darbecilere karşı mücadelede hayatını kaybeden şehitlerin fotoğraflarının yanı sıra, darbe girişiminin en kritik isimlerinden Şehit Ömer Halisdemir'in fotoğrafı öğrenciler tarafından ellerde taşındı.