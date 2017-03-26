Türkiye Pazar gününe saat karmaşasıyla uyandı! Sosyal medya isyan etti!

Avrupa'nın saatleri 1 saat ileri almasıyla Türkiye'de bazı akıllı telefonlar kendisini otomatik olarak güncelledi. Pazar sabahı işe ve dershaneye gidenler ise yine saat mağduru oldu.

Avrupa'nın saatleri 1 saat ileri almasıyla Türkiye'de bazı akıllı telefonlar kendisini otomatik olarak güncelledi. Pazar sabahı işe ve dershaneye gidenler ise yine saat mağduru oldu.

Avrupa bu gece yarısından itibaren yaz saati uygulamasına geçti ve saatleri 1 saat ileri aldı. Türkiye’de ise bazı cep telefonlarının saati otomatik olarak değişti.’Saat kaç’ sorusu sosyal medyada gündem oldu. Akıllı telefonların otomatik olarak saati güncellemesi sonrası Türkiye’de bir çok çalışan ve öğrenci işe ve dershaneye erken gittiğinde büyük şok yaşadı. Kullanıcılar yaşanan saat karışıklığına isyan etti.

Türkiye’de saat kaç :

İşte sosyal medyada gelen tepkiler:

Pazar pazar 1 saat erken uyanmak ne demek böyle bi acı var mı — esra. (@cikitasyon) 26 Mart 2017

Telefonlar saatleri 1 saat ileri almış diye dershaneye erken gittim ustune ustluk erken uyandım abvermesin — İrem Sengun (@IremSng) 26 Mart 2017

daha dersime bi saat var ama yanlış saat yüzünden uyandım — haxal (@xruhenolu) 26 Mart 2017

Saat neçədi? — EMIL (@EMIL74712651) 26 Mart 2017

Yav saat kaç şimdi 7mi 8mi — mabe (@valuedswift) 26 Mart 2017

Tövbe bugün saat mi değişti ogluumm — Quinn harikasın he (@Hahaytbenimben) 26 Mart 2017

Yine bi saat vakası geçen geç kalmıştım şimdi 1 saat önce erken geldim — yağmur (@bikaave) 26 Mart 2017

Saat 8.30 mu 7.30 mu fakülte kapalı ve tartışılan tek konu bu suan — Bartu Keser (@BartuKeserr) 26 Mart 2017

yaz saati Şu an bilgisayar ve çoğu tv kanalların saatleri 1 saat geride,işin komiği sabah ezanı da erken okundu 45 dak sonra tekrarladı:) — leyla güney (@leylagny60) 26 Mart 2017