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Türkiye Pazar gününe saat karmaşasıyla uyandı! Sosyal medya isyan etti!

Avrupa'nın saatleri 1 saat ileri almasıyla Türkiye'de bazı akıllı telefonlar kendisini otomatik olarak güncelledi. Pazar sabahı işe ve dershaneye gidenler ise yine saat mağduru oldu.
08:0726 Mart 2017
Gündem
Türkiye Pazar gününe saat karmaşasıyla uyandı! Sosyal medya isyan etti!
Avrupa'nın saatleri 1 saat ileri almasıyla Türkiye'de bazı akıllı telefonlar kendisini otomatik olarak güncelledi. Pazar sabahı işe ve dershaneye gidenler ise yine saat mağduru oldu.

Avrupa bu gece yarısından itibaren yaz saati uygulamasına geçti ve saatleri 1 saat ileri aldı. Türkiye’de ise bazı cep telefonlarının saati otomatik olarak değişti.’Saat kaç’ sorusu sosyal medyada gündem oldu. Akıllı telefonların otomatik olarak saati güncellemesi sonrası Türkiye’de bir çok çalışan ve öğrenci işe ve dershaneye erken gittiğinde büyük şok yaşadı. Kullanıcılar yaşanan saat karışıklığına isyan etti.

Türkiye’de saat kaç :

İşte sosyal medyada gelen tepkiler:

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