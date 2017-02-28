Türkiye yol ayrımında çünkü rejim değişiyor

İstanbul Barosu eski Başkanı Ümit Kocasakal Rize’de coşkulu bir kalabalığa konuştu ve başlıktaki bu tespiti yaptı. Kocasakal, “Başkanlıkla, üniter yapı tehlikeye girecek” dedi...

İstanbul Barosu eski Başkanı Ümit Kocasakal Rize’de coşkulu bir kalabalığa konuştu ve başlıktaki bu tespiti yaptı. Kocasakal, “Başkanlıkla, üniter yapı tehlikeye girecek” dedi...

Anayasa referandumu öncesi yurt gezilerine çıkan ve ‘Neye Evet, Neye Hayır' konferansları veren İstanbul Barosu eski Başkanı Doç. Dr. Ümit Kocasakal, Trabzon'dan sonra Rize'de konuştu. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Rize Şubesi'nin düzenlediği etkinlik için Rize İl Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Rize Kültür Merkezi'ne ait Salonu, ‘dolu olduğu gerekçesiyle' tahsis etmedi. Tek Gıda-İş Sendikası'nın 300 kişilik salonunda düzenlenen ancak binin üzerinde izleyicinin katıldığı konferans öncesinde CHP Rize İl Başkanlığı'nı da ziyaret eden Kocasakal, Rize İl Başkanı Mesut Rakıcı, ilçe başkanları, yöneticiler ve partililerle de bir süre sohbet ederek, sorularını yanıtladı.

‘devletimizin varlık meselesi'

AKP'lilerin, ‘Bu bir rejim değişikliği değil' ifadelerini değerlendiren Kocasakal, anayasadaki ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' vurgusuna atıf yaptı ve şöyle konuştu: “Bu açık ve net bir şekilde rejim değişikliğidir. Anayasada egemenliğin kullanılması hiçbir suretle bir kişiye veya zümreye bırakılamaz diyor.” Türkiye'nin yol ayrımında olduğunu ifade eden Kocasakal şöyle devam etti: “Ülkenin bekasıyla alakalı bir halk oylamasına gidiyoruz. Mesele, Tayyip Erdoğan meselesi ile AKP meselesini aşmış durumda. Çünkü bunlar emperyalizmin bugünkü aktörleri, onlar gider başkaları gelir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varlık yokluk meselesine, bir takım tutar gibi bakamayız.”