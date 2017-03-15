Türkiye’de 2 milyon 957 bin 454 Suriye’li göçmen bulunuyor

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü resmi Twitter hesabından Türkiye'de 2 milyon 957 bin 454 Suriye'li olduğunu açıkladı.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü resmi Twitter hesabından Türkiye'de 2 milyon 957 bin 454 Suriye'li olduğunu açıkladı.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan Biyometrik verilere göre 2002 yılında Türkiye’de bulunan Suriye’li sayının ise 14 bin 237 kişi olduğu belirtildi.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Sosyal Medya hesabından açıklanan verilere göre, Türkiye’ye yapılan uluslararası koruma başvurusu, 2005 yılında 2 bin 935 iken geçen yıl bu rakamın 66 bin 167 olarak kayıt altına alındığı kaydedildi. Yakalanan düzensiz göçmen sayısının 2013 yılında 39 bin 890 olduğu aktarılırken, bu sayının geçen yıl 174 bin 466 kişi olduğu ifade edildi. İkamet izni ile Türkiye’de bulunan yabancıların dağılımı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre 2005 yılında 178 bin 964 kişi iken 2016 yılında Suriye’li sayısının 461 bin 217 rakamına ulaştığı bildirildi.

DHA