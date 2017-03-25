Şu an saat kaç? Avrupa’da saatlerin ileri alınması Türkiye’deki bazı telefonları şaşırttı!

Avrupa'da saatler 1 (Bir) saat ileri alınınca Türkiye'de bazı cep telefonlarının saati otomatik olarak değişti. Peki, Türkiye'de de saatler ileri alındı mı, şu an saat kaç?

Avrupa'da saatler 1 (Bir) saat ileri alınınca Türkiye'de bazı cep telefonlarının saati otomatik olarak değişti. Peki, Türkiye'de de saatler ileri alındı mı, şu an saat kaç?

Avrupa gece yarısından itibaren yaz saati uygulamasına geçildi ve saatler bir saat ileri alındı. Türkiye’de bazı vatandaşların cep telefonları da otomatik olarak saat değişikliğini yaptı ve saatleri ileri alındı. Ancak Türkiye sabit saate geçtiği için normalde saatlerin değişmemesi gerekiyor. Bu nedenle bazı kişiler bu sbah saat karışıklığı yaşadılar ve saat kaç sorusunun cevabını almak için cep telefonları dışında kaynaklara bakmak durumunda kaldılar. Şu an Türkiye’da saat kaç aşağıdaki saatten öğrenebilirsiniz.

TÜRKİYE’DE SAATLER İLERİ ALINACAK MI?

Türkiye’de saatler ileri alınmayacak. Böylelikle Avrupa ile saat farkı bir saat azalacak. Geçen sene kış saati uygulamasına geçmeyen Türkiye, kalıcı olarak yaz saati uygulamasına geçmişti. Bu kararla birlikte Türkiye’de birçok kişi isyan bayrağını çekmiş ve kampanyalar başlatmıştı. Özellikle öğrenciler ve işe erken saatte gitmek zorunda kalan milyonlarca vatandaş karanlıkta yola çıktıkları için tepki göstermişti.