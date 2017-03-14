Türkiye'nin en hızlı büyüyen haber sitesi sozcu.com.tr, okurlarının desteğiyle büyümeye devam ediyor. Uluslararası bağımsız dijital ölçüm şirketi Comscore'un 2017 Ocak raporuna göre, mobilde okurların en çok vakit geçirdiği haber sitesi, açık ara farkla sozcu.com.tr oldu.

Türkiye’nin açık ara en çok haber okunan sitesi Sözcü oldu

Türkiye'nin en hızlı büyüyen haber sitesi sozcu.com.tr, okurlarının desteğiyle büyümeye devam ediyor. Uluslararası bağımsız dijital ölçüm şirketi Comscore'un 2017 Ocak raporuna göre, mobilde okurların en çok vakit geçirdiği haber sitesi, açık ara farkla sozcu.com.tr oldu.

Uluslararası bağımsız dijital dünya ölçüm şirketi Comscore’un Ocak 2017 raporuna göre; sozcu.com.tr, telefonlarından giriş yapan okurların en çok vakit geçirdiği haber sitesi olarak liderliğe oturdu. Toplam Türkiye mobil internet kullanıcılarının %58,6’sına erişen sozcu.com.tr, 11,2 milyon mobil kullanıcıya erişme başarısına ulaştı. Tekil ziyaretçi başı ortalama 22,3 dakika vakit geçirilen süre ile sozcu.com.tr, kendisine en yakın haber sitesinin de yaklaşık 2 katı bir rakama ulaştı.

SEO HABERCİLİĞİ SİTELERİN KALİTESİNİ BOZUYOR

Türkiye’de dijital medya, yıllardır kalite düşüklüğüne yol açan bir canavarla boğuşuyor. Bu canavarın adı ise ‘arama motoru haberciliği', yani sektörde bilinen adıyla SEO haberciliği…

Peki nedir bu SEO haberciliği ve sektöre verdiği zarar? Haber sitelerinin sadece tekil kullanıcı sayısını artırmaya yönelik uyguladığı sisteme SEO haberciliği deniyor. Haber sitelerinin kalitesiz, yetersiz bilgi içeren ve hatta ziyaretçileri kandırmaya yönelik olarak ürettiği içerikler, ziyaretçilerin sadece siteye uğrayıp hemen çıkmasıyla sonuçlanıyor. Hem okuyucuların memnuniyetini hem de online haber sektörünün kalitesini düşüren bu sistemle, siteler tekil kullanıcı rakamlarını çoğaltıyor ama okunmayan bir siteye sahip oluyor.

Yani bir haber sitesinin ne kadar takip edildiği sadece aylık tekil rakamlarına bakılarak anlaşılmıyor. O siteye gelen okuyucunun sitede ne kadar vakit geçirdiği, aslında sitenin kalitesini belirlemenin yanı sıra, reklamverenler açısından da en önemli veri olarak kabul ediliyor. Bir sitenin eğer fazla tekil kullanıcısı ama az vakit geçiren okuyucusu varsa, bu onun habercilik yapan bir site değil, SEO haberciliği yapan bir site olduğuna işaret eder.

Tıklama haberciliği ve “arama motoru (SEO) haberciliğinden uzak durarak, yaptığı bağımsız, özgür ve özgün haberleriyle yaklaşık 4 yılda zirveyi değiştiren sozcu.com.tr, okurların en çok vakit geçirdiği haber sitesi olarak Avrupa'daki pek çok ünlü gazete sitesini de geride bırakmayı başardı

ÇOKLU PLATFORM ERİŞİMİNDE DE 3.’LÜĞE YÜKSELDİ

Comscore’un Ocak 2017’de açıkladığı bir diğer rapor olan ve hem desktop hem de mobil cihazlardan giriş yapan ziyaretçileri tekilleştirerek sunduğu “Multi-Platform” raporunda, Sözcü'nün başarısı tescillendi. sozcu.com.tr, Türkiye’deki toplam internet popülasyonu içerisinde 13.8 milyon tekil kişiye erişerek Türkiye’nin ‘desktop+mobil’ olarak erişimi en yüksek haber siteleri içinde 3.’lüğe yükseldi!

SÖZCÜ ailesi olarak bizlere destek olan tüm okurlarımıza teşekkür ediyoruz.