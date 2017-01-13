Türkiye’nin en güvenilir isimleri belli oldu! Uğur Dündar ilk sırada

Türkiye genelinde halkın en çok güven duyduğu isimleri belirledi. Uğur Dündar, en güvenilir isimler listesinde zirvede yer alırken, Acun Ilıcalı ile Hande Fırat da ilk üçte yer alan diğer isimler oldu. Dündar'ın halkın güvenini bu denli kazanmasının en büyük nedeni olarak ise Atatürkçü kimliği ve Türk halkının çıkarlarını savunuyor olması gösterildi.

Türkiye genelinde halkın en çok güven duyduğu isimleri belirledi. Uğur Dündar, en güvenilir isimler listesinde zirvede yer alırken, Acun Ilıcalı ile Hande Fırat da ilk üçte yer alan diğer isimler oldu. Dündar'ın halkın güvenini bu denli kazanmasının en büyük nedeni olarak ise Atatürkçü kimliği ve Türk halkının çıkarlarını savunuyor olması gösterildi.

Gezici Araştırma Merkezi'nin “Türkiye'nin en güvenilen isimleri” araştırması 24 – 30 Aralık 2016 tarihinde, Türkiye genelinde TÜİK verilerinden örneklem oluşturularak 30 il ve 38 ilçeye bağlı 84 mahalle ve köyde, 18 yaş ve üstü seçmen nüfusunu temsil eden 8 bin 762 kişinin katılımıyla yüz yüze görüşülerek gerçekleştirildi. Açık uçlu soru kalıbı yöntemiyle yapılan araştırmaya siyasi figürler dahil edilmedi. Örneklemde coğrafi bölge, büyükşehir, kent ve kır ağırlıkları dikkate alınarak görüşmeler gerçekleştirildi. Araştırmanın istatistiki hata payı güven sınırları içerisinde ± % 2,5. Araştırma sonuçları gerek sahada, gerekse bilgisayar ortamında çeşitli kontrollere tabi tutuldu, elde edilen bulguların tutarlılığı gözlemlendi. Örneklemin seçilmesinde çok aşamalı, tabakalı yöntem ile görüşülerek denekler belirlendi ve cinsiyet-yaş kotası uygulandı.

İşte halkın en güvendiği isimler

Araştırma sonuçlarına göre Türkiye'nin en güvenilir isimleri sıralamasında zirveyi Uğur Dündar aldı. İkinci sırada Acun Ilıcalı bulunurken, üçüncü sırada Hande Fırat, dördüncü sırada Cem Yılmaz, beşinci sırada ise Ahmet Hakan yer aldı. Diğer isimler ise şöyle sıralandı: İsmail Küçükkaya, Kıvanç Tatlıtuğ, Fatih Terim, Orhan Gencebay, İlker Başbuğ, Nihat Hatipoğlu, Ali Koç, Şirin Payzın, Yılmaz Özdil, Müge Anlı, Ahmet Kural, Murat Boz, Melih Altınok, İlber Ortaylı, Fatih Portakal, Sibel Can, Kadir İnanır, Türkan Şoray, Fatih Altaylı, Hülya Avşar, Ertuğrul Özkök, Erkan Tan, Gülben Ergen, Hakan Çelik, Tarkan.

Halk habercilere güveniyor

En güvenilen isimler listesindeki gazeteciler dikkat çekti. 30 kişilik listede 12 tane gazeteci ve haberci yer aldı. İlk sırada bulunan Uğur Dündar ile üçüncü sırada yer alan Hande Fırat, halkın habercilere olan güvenini ortaya koydu. En güvenilir 30 kişinin 23'ünün erkek, 7'sinin ise kadın olduğu görüldü.

“Hande Fırat Türk kadının temsili”

Araştırmayı değerlendiren Gezici Araştırma Şirketler Merkezi Genel Müdürü Murat Gezici, her yıl düzenli olarak yaptıkları araştırmada, bu yıl Hande Fırat'ın üçüncü sırada yer almasını, “Türk halkının gönlünü kazanan çok önemli bir isim olarak görülüyor. 15 Temmuz darbe kalkışmasında CNN Türk'te cesaretli duruşu, modern Tük kadının demokrasiye sahip çıkmasını temsil etti. Farklı yaptığımız araştırmalarda da karşımıza çıkan önemli isim haline geldi. ‘15 Temmuz Demokrasi Mücadelesi dediğimizde aklınıza ne geliyor' diye sorduğumuzda her üç vatandaştan birisi Hande Fırat ismini ifade ediyor” sözleriyle değerlendirdi.

“Acun Ilıcalı yeni Kemal Sunal'dır”

Halkın, Acun Ilıcalı'yı her yıl artan bir şekilde sevdiğini ve güvendiğini belirten Gezici, “Türkiye'ye eğlence dünyasının ilklerini getirmesi, uzun yıllara dayanan mesleki tecrübesi, kendisini güçlü ve güvenilir kılıyor. Acun Ilıcalı, Türk toplumun dertlerini tasalarını bir kenara bırakmasını sağlayan en önemli isim haline gelmiştir. Günümüzün Kemal Sunal olarak ifade edebiliriz” dedi.

“Dündar, halkın çıkarlarını savunuyor”

Uğur Dündar ile ilgili de açıklama yapan Gezici, şunları söyledi: “16 yıllık araştırmacı hayatımda gördüğüm önemli isimlerin hep başında gelmiştir. TRT'nin tek kanal olduğu yıllardan beri çağdaş Atatürkçü bir kimliğe sahip olması, Türk halkının çıkarlarını savunuyor oluşu, onu güçlü ve güvenilir kılmaktadır.”

TÜRKİYE'NİN EN ÇOK GÜVEN DUYDUĞU ÜNLÜ İSİMLER



1. Uğur Dündar

2. Acun Ilıcalı

3. Hande Fırat

4. Cem Yılmaz

5. Ahmet Hakan

6. İsmail Küçükkaya

7. Kıvanç Tatlıtuğ

8. Fatih Terim

9. Orhan Gencebay

10. İlker Başbuğ

11. Nihat Hatipoğlu

12. Ali Koç

13. Şirin Payzın

14. Yılmaz Özdil

15. Müge Anlı

16. Ahmet Kural

17. Murat Boz

18. Melih Altınok

19. İlber Ortaylı

20. Fatih Portakal

21. Sibel Can

22. Kadir İnanır

23. Türkan Şoray

24. Fatih Altaylı

25. Hülya Avşar

26. Ertuğrul Özkök

27. Erkan Tan

28. Gülben Ergen

29. Hakan Çelik

30. Tarkan